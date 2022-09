Selvaggia Roma contro le adozioni gay: Zorzi una furia, web in tilt

È bastata l’opinione contro le adozioni gay per farla finire in tendenza su Twitter, tra accuse e attacchi. Selvaggia Roma si è espressa su Instagram su questa delicata tematica, che spesso è oggetto di discussioni anche nel settore della politica. Facendo il punto della situazione, un utente ha chiesto all’influencer di dire la sua su questo argomento. Senza girarci troppo intorno, Selvaggia svela con sincerità ciò che pensa: è contraria alle adozioni gay, come pare lo siano molti dei suoi amici. Questo suo commento ha generato un vero e proprio caos. Sui social sono fortissimi gli attacchi riservati all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip.

“Ho tantissimi amici omosessuali, ma la pensano come me. Non sono d’accordo. Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure. Crescete e moltiplicatevi dicevano. Quando cresceranno poi saranno loro a decidere se moltiplicarsi o fermarsi e amare il proprio sesso”

Queste le parole di Selvaggia Roma sulle adozioni gay che stanno generando il caos sui social network. Il suo punto di vista non è per nulla stato accettato dagli utenti del web, anzi, le critiche si stanno facendo sempre più feroci. Da parte sua, intanto, non arriva alcun commento al riguardo. Invece a parlare ci pensa Tommaso Zorzi, il quale aveva già affrontato questo argomento con Lorella Cuccarini, che aveva espresso il suo pensiero al riguardo molto tempo fa.

Il giovane conduttore, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, risponde prontamente a Selvaggia.

“Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che ‘una mamma e un papà’ non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure ‘mamma’ e ‘papà’ non mi pare siano sinonimo di bravi genitori”

E non finisce qui. Zorzi prosegue con la sua replica di fuoco, facendo notare il suo punto di vista sulla questione.

“E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. Gli etero possono rimanere incinta nel cesso di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori. Anche no”

Continua a spiegare il concetto, attraverso alcuni video condivisi sempre sul suo profilo social. Ribadisce il concetto, sottolineando che quello è il metodo che vorrebbe utilizzare “quando avrò dei bambini”.

Sui social, intanto, la maggior parte degli utenti si schiera dalla parte di Zorzi, accusando pesantemente Selvaggia. C’è, però, chi prende le difese dell’ex corteggiatrice, facendo notare che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero.

Per Selvaggia questo è un periodo speciale: è incinta del suo primo figlio. E proprio nei giorni scorsi, a Venezia, non sono mancati i dissapori con il suo ex Francesco Chiofalo.