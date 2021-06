Selvaggia Roma, con l’attore de La casa di carta: cosa bolle in pentola?

Selvaggia Roma condivide sui social una foto che la ritrae in compagnia di un attore de La casa di carta e genera non poca curiosità nei fan. Scendendo nel dettaglio, l’influencer pubblica uno scatto insieme a Darko Perić, conosciuto nel ruolo di Helsinki nella nota serie tv spagnola, che tornerà su Netflix il primo 3 settembre. Dopo la sua esperienza all’interno della Casa del GF Vip 5, Selvaggia si è subito concentrata sul suo futuro lavorativo. In particolare, ha iniziato a studiare intensamente con il regista teatrale, Luciano Bottaro.

La foto condivisa con il noto attore de La casa di carta sembra voler confermare che qualche soddisfazione sta arrivando. La Roma accompagna la foto con la didascalia: “E l’altro giorno con noi il my friend Darko”. Nello scatto è possibile vedere l’ex gieffina mandare un bacio verso l’obbiettivo e l’attore pronto a gustare un bel piatto di pasta. Il popolo di Twitter si è scatenato di fronte a questa immagine, in quanto la curiosità è tanta. In molti si chiedono, in particolare, per quale motivo i due si trovassero insieme.

Il loro è un incontro casuale oppure c’è un progetto all’orizzonte che li vede collaborare? Secondo quanto è possibile leggere sui social, pare che Selvaggia sia riuscita a ottenere una parte all’interno di un film. Ovviamente non si sa ancora nulla al riguardo, altrimenti già tutto sarebbe stato reso noto dalla stessa ex gieffina. Ma potrebbe comunque trattarsi della sua partecipazione al docu-film Napule, diretto da Enzo G. Castellari.

Selvaggia Roma si era dichiarata, in un’intervista su AdnKronos, onorata di lavorare con “un mostro sacro della cinematografia italiana e internazionale”. Lei stessa faceva notare che questo nuovo progetto avrebbe potuto rendere reale il suo sogno di approdare su Netflix.

Oltre ciò, si sa che Darko Perić – proprio lui l’ha fatto sapere su IoDonna – sta lavorando a un film che dovrebbe girare a Roma questa estate, insieme a un cast italiano. Dunque, Selvaggia potrebbe essere presente all’interno di questa pellicola insieme all’attore spagnolo.

Attraverso queste informazioni, è possibile infatti pensare che i due stiano girando un film insieme. La Roma avrà sicuramente l’opportunità di rivelare ai fan cosa sta davvero accadendo nella sua vita lavorativa.

Nel frattempo, il profilo Instagram di Darko, conferma che nei giorni scorsi si trovava in Italia!