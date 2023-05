Selvaggia Lucarelli: voglia di nozze, ma Biagiarelli ha altri piani

In occasione dell’uscita del loro nuovo libro “Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti“, edito da Cairo Editore e in uscita nelle librerie oggi 16 maggio, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno rilasciato una lunga e appassionata intervista al Corriere della Sera. La celebre giornalista e lo chef e food blogger sono ormai una coppia consolidata e nel corso della chiacchierata con l’intervistatrice hanno parlato della loro relazione, della differenza di età che li separa e del desiderio di matrimonio di Selvaggia che il compagno sembra non condividere e voler assecondare, confessando anche qualche dinamica del loro rapporto sentimentale litigi in primis.

Il desiderio di Matrimonio e la differenza d’età

I due stanno insieme ormai da 8 anni anche se a detta di Selvaggia Lucarelli “Quello che tiene il conto, in effetti, è lui”. La differenza d’età tra la giornalista e lo chef è molta, 15 anni, e per lei all’inizio questo fatto ha rappresentato un ostacolo, tanto è che lo stesso Biagiarelli ha affermato: “Lei dopo poco non voleva più uscire con me.” Di tutta risposta la giornalista ha esordito con: “Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo”. Proseguendo nel discorso la Lucarelli ha aggiunto: “Io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative.”

Parlando poi di matrimonio, la nota giornalista ha risposto sicura: “Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati. Prego, a te la parola.” Biagiarelli, in evidente difficolta, ha ribattuto affermando che quando è successo stavano insieme da troppo poco tempo, da soli 8 mesi, e quindi non se l’è sentita di fare un passo così importante, soprattutto alla sua giovane età. “Magari succederà, ma cosa cambierebbe. Mi piace pensare che noi…” ha aggiunto lo chef subito interrotto dalla compagna che esclamato: “Oddio, sei uno di quelli che “ci scegliamo tutti i giorni?”. Argomento particolarmente spinoso quello del matrimonio per la coppia: chissà se troveranno mai un punto di incontro sulla questione.

Gli inizi della loro relazione

“Facevo il cantante e degli amici comuni avevano chiesto a Selvaggia di pubblicare il mio videoclip. Lei per farlo aveva aggiunto una battuta, del tipo: qualcuno ha il numero del cantante? Solo che non l’avevo presa come una battuta e glie l’ho fatto avere. Ma lei non ha mai chiamato.” Queste le parole del food blogger quando la giornalista ha chiesto alla coppia come si sono conosciuti.

“Tempo dopo, sotto il post di una olgettina che mi attaccava, dicendo, tra le altre cose: “Ti ruberò ogni fidanzato”, leggo Lorenzo che scrive: “Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai”.” Da questo momento, la Lucarelli e Biagiarelli hanno iniziato a sentirsi ma la giornalista rivela che in quel frangente della sua vita aveva qualche difficoltà a legarsi ad una persona: “Ero in un periodo di totale scoramento in cui credevo che la persona giusta per me non esistesse proprio.”

E invece fu proprio lo chef a farle cambiare idea. Il loro rapporto ora sembra andare a gonfie vele, complice anche il bel legame che Biagiarelli condivide con il figlio della Lucarelli, Leon: “Tra me e Leon c’è una differenza anagrafica tale da non creare una barriera generazionale: lui a undici anni giocava con i Pokemon e anche io. Se l’ho educato è stato con l’esempio e per me il fatto che lei avesse un figlio non è mai stata una questione.”

I litigi

All’interno del loro libro lo chef ha confermato quanto la sua compagna sia volubile: “Io catalizzo i suoi sfoghi e va bene, ho imparato che è una sua caratteristica: ha bisogno di farlo.” Di contro, la Lucarelli ha risposto di aver imparato con il tempo a essere più riflessiva e meno impulsiva: “Ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce lì.” Infine, i due hanno voluto riportare un episodio particolarmente litigioso che li ha visti partecipi in quel di Bangkok: “L’ho portata in un ristorante lontanissimo che in realtà non esisteva… ecco io magari l’avrei chiusa con una risata: ah, ah, il ristorante in realtà non esiste.” Invece per la giornalista è stato tutto tranne che divertente.

A detta della Lucarelli, molto spesso succede anche che tra i due ci siano dei battibecchi per colpa dei social: “Mi sveglio molto presto, resto a letto ma è il momento in cui posso controllare i social. A volte mi capita di leggere migliaia di messaggi d’odio nei miei confronti, poi lui si sveglia, mi dice buon giorno ma io sono già di cattivo umore. Mi disturba non avere mai a che fare con un interlocutore: è sempre qualcosa di virtuale. Ma io quella frustrazione in qualche modo devo farla uscire. Vengo da una famiglia conflittuale, quindi non potrei mai farla ricadere su mio figlio perché so che esiti devastanti avrebbe… quindi tocca a Lorenzo.”