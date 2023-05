Sta suscitando molto scalpore, come previsto, la notizia riguardante l’uscita ufficiale di Fabio Fazio dalla Rai dopo ben 40 anni di lavoro nell’azienda. Il conduttore, seguito dai suoi collaboratori e dalla sua spalla Luciana Littizzetto, approderà sul Canale Nove (Discovery) con il suo talk “Che tempo che fa“. Le opinioni a riguardo sono molteplici: c’è chi pensa sia stato forzatamente cacciato e chi pensa sia stata una decisione presa dallo stesso Fazio, dopo aver compreso l’aria tesa che si sarebbe respirata in Rai nella prossima stagione televisiva. Poco fa, poi, è arrivato anche il lungo e schietto commenti di Selvaggia Lucarelli sulla vicenda.

La Lucarelli ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook, poi ricondiviso sulle sue storie Instagram, in cui si è espressa senza mezzi termini sulla notizia del giorno. La giornalista ha espresso la sua stima nei confronti di Fazio, ma, nonostante ciò, ha tenuto più volte a ribadire di non essere d’accordo con la vittimizzazione collettiva attuata dal pubblico e dai media verso l’uomo nelle ultime ore. E, nello schieramento menzionato precedentemente, Selvaggia ha dichiarato di essere dalla parte di colore che credono che sia stato lo stesso conduttore a scegliere di lasciare la Rai. Ecco come ha esordito nella lunga lettera:

Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai, una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io. Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery. Attenzione, non sto ridimensionando nulla, sto solo cercando di non partecipare a funerali di gente che è, per fortuna, in buona salute, e che scappa da dove in definitiva rischiava una pallottola. Io non penso che Fazio sia stato “cacciato”, penso che gli abbiano, al massimo, fatto capire che tirava una brutta aria.

La giornalista ha poi continuato ricordando come la Rai è sempre stata governata da ciò che ha definito come scambio di favori e raccomandazioni. Per questo, non comprende il perché di tanto stupore. Inoltre, non ha potuto fare a meno di sottolineare di come lo stesso Fazio abbia sempre fatto politica, a modo suo, nel programma, indi per cui sapeva il rischio a cui andava in contro. A detta sua, la televisione portata dal conduttore non era affatto rivoluzionaria, mostrandosi in disaccordo con un termine che gli sta venendo affibbiato nelle ultime ore:

Fazio è sicuramente un fuoriclasse sotto molti aspetti, ma di fatto, con la sua tv ha sempre fatto politica, almeno su alcuni temi, immigrazione su tutto. Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alla sua idea di mondo civile e ne ha chirurgicamente evitati altri, ha fatto una tv gentile e onesta, mai rivoluzionaria, sotto alcuni aspetti perfino reazionaria. Ha protetto se stesso e favorito se stesso circondandosi di amici e appartenenti alla scuderia del suo potentissimo agente, ha fatto quello che fa chi ora sta al governo: politica. Per me ha fatto bene, sia inteso. Pure se non ho sempre amato ospiti, metodo e certe volte pure esecuzione. Solo che quando porti la tua idea di società civile in tv e quindi, di fatto, fai politica, non puoi pensare che proprio la politica che ha in mano quella torta chiamata tv non faccia altrettanto. Ognuno pensa all’auto conservazione.

Insomma, in fin dei conti, Fabio Fazio ha pur sempre firmato un contratto milionario. Per questo, non dovrebbe essere considerato un martire. Attenzione, però, questo non vuol dire che Selvaggia sia d’accordo con le modalità presenti in Rai, anzi quello che contesta sono proprio queste logiche anacronistiche. Ad esempio, ha anche aggiunto che non crede che la scelta di dare a Pino Insegno il quiz show “L’Eredità” sia sbagliata, dato che si tratta pur sempre di un professionista. Il problema, però, è il principio che ha portato a questi cambiamenti.

Infine, la Lucarelli ha anche detto la sua sul polemico tweet di Matteo Salvini. Il vice Presidente del Consiglio ha commentato l’uscita di Fazio dalla Rai scrivendo un ironico “Belli Ciao” rivolto al conduttore e alla sua spalla, Luciana Littizzetto. Delle parole che hanno suscitato un grande sdegno sul web e che hanno contribuito, secondo Selvaggia, allo sconcerto generale per l’addio del conduttore a “Mamma Rai“: