Ballando con le Stelle è una polveriera. In questo frangente non si è più all’interno del battibecco televisivo che, una volta che si spengono le telecamere, si conclude. E non si è nemmeno innanzi a personaggi che ‘recitano’ una parte, come spesso succede sul piccolo schermo. Semplicemente è scoppiata una faida, con attacchi personali duri e per nulla ‘fittizi’. L’ultima rivelazione spinosa l’ha fatta Selvaggia Lucarelli che ha raccontato un episodio che, se confermato, non farebbe fare un figurone a Sara Di Vaira. Proprio colei che sabato scorso, quando la giornalista ha avuto un duro scontro con Guillermo Mariotto, si è schierata dalla parte dello stylist venezuelano. Questione che è andata di traverso alla Lucarelli che ora vuota il sacco e, tramite una Storie Instagram destinata a innescare altro caos attorno al programma, ha raccontato che la danzatrice è stata l’unica del cast fisso di Ballando a non averle fatto le condoglianze per la morte della madre.

Sara Di Vaira, nella puntata incandescente di due giorni fa, ha ricordato a Selvaggia quando era stata lei a dare del fenicottero a Rossella Erra. La Lucarelli ha ribattuto: “E non vi ricordate come ero stata definita da Iva Zanicchi?”. Di Vaira: “Io ricordo tutto, ricordo molto bene anche le cose che dicevi quando in pista c’ero io”. Ebbene, è chiaro che tra le due donne ci sia della ruggine che affiora dal passato. A ciò ora si aggiunge il post che la Lucarelli ha consegnato ad Instagram nel corso della mattinata di lunedì 28 novembre. Un attacco durissimo nei confronti della Di Vaira. Questo il messaggio integrale:

“Quella che mi dava lezioni di educazione sabato sera e mi diceva che mi doveva stare bene il prendermi della scimmia che lancia escrementi, è anche l’unica persona di tutto il cast fisso di Ballando con le Stelle che il giorno dopo il mio lutto non mi ha manco detto “condoglianze” (Simone e Rossella invece, subito gentilissimi). L’Unica. Anzi quella sera stessa ha solo tentato (come sempre invano) di provocarmi e litigare in puntata”.

Ballando con le Stelle, regolamento di conti personali

Il nome di Sara di Vaira non è stato messo nero su bianco dall’editorialista di Domani, ma è fuori di dubbio che sia lei la destinataria del suo tagliente messaggio. I riferimenti sono troppo espliciti. Insomma, sulla questione non ci piove. Come sopra accennato, il clima attorno a Ballando con le Stelle sta diventando pesantissimo. Si è ben oltre il limite del bisticcio a favor di telecamere. C’è in corso una sorta di regolamento di conti personali. Protagonista assoluta Selvaggia Lucarelli che nei giorni scorsi ha persino dichiarato di non sentirsi totalmente tutelata dal programma timonato da Milly Carlucci.