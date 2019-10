Selvaggia Lucarelli, tributo Nadia Toffa: assenza Ilary? Intervento netto

Selvaggia Lucarelli interviene sull’assenza di Ilary Blasi al tributo per Nadia Toffa organizzato dalle Iene: l’intervento netto della giornalista

Ciao Nadia Toffa. L’apertura della nuova stagione televisiva de Le Iene ha visto un grande omaggio dedicato alla giornalista bresciana scomparsa prematuramente lo scorso agosto. Per l’occasione, in studio sono arrivati quasi tutti i personaggi che hanno lavorato nel corso degli anni al programma di Italia 1. C’è stato anche qualche assente illustre, come Ilary Blasi, Teo Mammuccari, Miriam Leone e Luca Argentero. Ed è proprio attorno all’assenza di questi big che sul web si sono scatenate feroci polemiche. A proposito di web, un’opinionista molto influente in rete, Selvaggia Lucarelli, poche ore fa ha detto la sua sul can can che si è acceso sulla vicenda.

La Lucarelli scende in campo e difende Ilary Blasi

La giornalista, esprimendo la sua opinione relativa alle assenze ‘illustri’ all’omaggio a Nadia Toffa, ha fatto riferimento specifico a Ilary Blasi, il volto più bersagliato sul web assieme a Teo Mammucari: “Questa cosa che Ilary Blasi dovesse essere presente al tributo per la Toffa, questa cosa che gli altri debbano decidere non solo la grammatica del dolore altrui ma pure la forma e il luogo in cui debbano manifestarsi, è l’ultimo tassello dell’abbruttimento social. Che pena“. Una presa di posizione netta. Sulle polemiche anche Le Iene si sono pronunciate, parlando con l’AdnKronos: “Sono polemiche infondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati”.

I motivi delle assenze al tributo per Nadia Toffa

Luca Argentero e Miriam Leone non hanno potuto essere presenti per impegni lavorativi. Entrambi non sono riusciti a liberarsi dai rispettivi set cinematografici. Mammucari e la Blasi, seppur non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, con ogni probabilità, sono stati anch’essi impegnati professionalmente: l’uno con le registrazioni di Tu sì que vales, l’altra con lo show Eurogames. La moglie di Totti, infatti, la settimana scorsa si trovava a Londra per la trasmissione di Canale 5.