Selvaggia Lucarelli, svolta: addio a Il Fatto, le parole su Travaglio

Ci sono grossi cambiamenti in arrivo nella vita di Selvaggia Lucarelli. Ma, attenzione, non stiamo parlando di nulla che riguardi la sua sfera sentimentale o familiare. Ci riferiamo, piuttosto, a nuove sfide che aspettano la giornalista e opinionista televisiva nell’ambito lavorativo.

A raccontarci questa piccola grande svolta è la stessa Selvaggia Lucarelli, con una lettera ai suoi follower, dove ci ha svelato cosa la aspetta da qui ai prossimi mesi. Dopo tanti anni, la Lucarelli lascerà dunque la redazione de Il Fatto Quotidiano, abbandonando così i suoi affezionati lettori.

Contrariamente a quello che alcuni potrebbero pensare, in ogni caso, l’addio a Il Fatto per Selvaggia Lucarelli non è legato in alcun modo a dissapori interni al giornale. Anzi, al contrario. Nel suo post la giornalista ha tenuto a rendere speciale omaggio a Marco Travaglio, che tanto l’ha aiutata in questo lavoro. “Ringrazio Marco Travaglio, a cui devo tantissimo per generosità, la fiducia e l’affetto riservatomi in questi anni” scrive la Lucarelli. A conferma degli ottimi rapporti che ancora intercorrono fra i due, fra l’altro, c’è uno scatto recente pubblicato sul suo profilo Instagram dell’opinionista. Qui sotto potete recuperare il suo tweet.

Non sono più una giornalista del Fatto. pic.twitter.com/XARyu170bs — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 11, 2021

La notizia dell’abbandono di Selvaggia Lucarelli dalle pagine del Fatto Quoditiano, comunque sia, non è esattamente un fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi, infatti, Dagospia aveva anticipato l’indiscrezione, senza però entrare particolarmente nel dettaglio riguardo alle motivazioni della diretta interessata.

Dove andrà a lavorare, dunque, la bella e brava Selvaggia? Sempre su Dagospia leggiamo in anteprima quella che, almeno per il momento, sembra essere una semplice ipotesi. Pare infatti che la giornalista donerà la sua penna al vetriolo al giornale Domani, aperto un anno fa da Carlo de Benedetti e diretto da Stefano Feltri. Gli incarichi giornalistici, ovviamente, non sono gli unici che terranno Selvaggia Lucarelli impegnata nei prossimi mesi. Il volto della giornalista lo rivedremo molto presto, ça va sans dire, anche a Ballando con le stelle. A partire dal prossimo 16 ottobre la Lucarelli siederà al banco dei giudici insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.