Selvaggia Lucarelli svela il nome dell’attore famosissimo che l’ha corteggiata e cita Blasi: “Vedi Ilary?”

Selvaggia Lucarelli in vena di confidenze. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la giornalista ha rivelato il nome di un famoso che l’ha corteggiata, ossia Michele Morrone. Ha anche parlato della decisione di dire addio alla giuria di Ballando con le Stelle e del clima diverso che si respira a Mediaset rispetto alla Rai. E ancora, ha spiegato di avere provato a contattare privatamente Chiara Ferragni dopo lo scoppio del ‘Pandoro gate’, che è deflagrato grazie a una sua inchiesta giornalistica.

Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando con le Stelle: a Mediaset accolta coi fiori, in Rai…

Sulla decisione di mettere fine alla sua decennale esperienza a Ballando con le Stelle, Lucarelli ha dichiarato di pensare di essere stata un valore aggiunto per il programma, rimarcando anche di aver ricevuto molto. Dopo la scelta di abbandonare il progetto, sperava che la situazione a livello mediatico fosse gestita in modo diverso:

” Mi dispiace un po’ che, per tre mesi, ci sia stata una campagna stampa incentrata sul fatto che fossi andata via e su chi sarebbe venuto al mio posto, una sorta di ‘revenge cast’. In tutto questo tempo non ho mai detto una parola, non ho mai utilizzato il nome di Ballando per avere mezzo titolo sui giornali”.

Tra l’altro non è ancora stata ufficializzata la sua sostituta in giuria, anche se sembra scontato che il suo posto sarà preso da Barbara D’Urso. L’annuncio dovrebbe arrivare domani, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Ballando con le Stelle, che aprirà i battenti sabato 3 ottobre. Spazio poi alle differenze tra il mondo Rai e Mediaset:

“Il contrasto con il nuovo corso a Mediaset non potrebbe essere più netto. Lucarelli non nasconde il cambio di passo percepito varcando le porte degli studi di Cologno Monzese: “A Mediaset mi hanno accolto dandomi il valore che credo di poter apportare all’interno di un programma. Ma anche, banalmente, con la gentilezza, con una telefonata, un mazzo di fiori, con la presenza. In Rai hai sempre la sensazione di avere a che fare con un apparato fatto di persone che ricevono indicazioni da un altro apparato”.

Lucarelli e l’invito di Michele Morrone per un caffè: “Non prendo i caffè. Vedi Ilary?”

Durante la chiacchierata con il settimanale edito da Mondadori, la giornalista ha rivelato un curioso retroscena su Michele Morrone. Quando le è stato chiesto di fare qualche nome di vip che hanno cercato un approccio con lei, a sorpresa ha fatto il nome dell’attore, raccontando che Morrone ha tentato di avere un incontro con lei a Milano, proponendole di bere un caffè insieme. Selvaggia ha ghostato il protagonista di “365 giorni”.

La vicenda risale a quando l’attore partecipò a Ballando con le Stelle nel 2016. Nel talent danzante arrivò secondo in coppia con la maestra Ekaterina Vaganova. Poco dopo la fine del programma, inviò un messaggio a Selvaggia che ha così ricordato quell’episodio citando anche l’amica Ilary Blasi, finita al centro del gossip in tempi non sospetti per il caffè con il personal trainer Cristiano Iovino:

“Personaggi che c’hanno provato con me? Ma guarda, posso dirti che ho rifiutato un caffè perfino a Michele Morrone. I caffè non li prendo, vedi Ilary? Lui era stato un concorrente di Ballando con le stelle prima di diventare Michele Morrone. Mi scrisse “Vengo a Milano: andiamo a prendere un caffè?”. Non gli ho mai risposto. A volte mi vanto ancora con le amiche mostrando loro lo screenshot“.

Chiara Ferragni non ha mai voluto avere un confronto diretto con Selvaggia Lucarelli

La giornalista ha parlato anche di Chiara Ferragni. Il ‘Pandoro gate‘ ha avuto inizio da una sua inchiesta. Il resto è noto: l’influencer cremonese ha pagato milioni di euro tra accordi e sanzioni comminate dalle autorità, rischiando anche un processo per truffa aggravata, prima di essere prosciolta. La sua reputazione si è disintegrata e, di conseguenza, si è vista stracciare quasi tutti i contratti firmati con le aziende big. Questo il commento di Lucarelli sull’ex moglie di Fedez:

“Onestamente mi è dispiaciuto per lei appena è subentrata la gogna, quella violenta. Inizialmente ho partecipato anche io a questo tiro al bersaglio verso la dea che cade dall’Olimpo, ma poi, dopo i primi giorni, è subentrato un meccanismo di autodeterminazione. Ho detto: “Forse è tutto troppo”. L’odio che leggevo non era proporzionato rispetto a quello che era accaduto. Ho cercato, poi, di avvicinarla per chiudere un cerchio, ma non c’è stata disponibilità. E quindi, alla fine, soprattutto per il pubblico, è stata vista come una cosa molto personale. Non lo era, non lo è mai stata. Per me lei rappresentava un fenomeno. Perché non era solo la caduta di Chiara Ferragni, ma di un sistema di influencer“.

Non è la prima volta che Lucarelli spiega di non aver nulla di personale con Ferragni. Tra l’altro, in passato, aveva anche sottolineato che l’influencer non ha mai cercato di trascinarla in tribunale: “Chiara è un nome brillante che suggerisce trasparenza (che non c’era), nome non-omen. In più non mi ha mai querelata ed era l’unica che era in diritto di farlo. Lei è una donna che non ama il conflitto. E poi quanti anni è stata con Fedez? Ecco, ha una grande pazienza quella donna“.