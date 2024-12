Selvaggia Lucarelli, stories al veleno su Instagram: di chi parla

Come sapranno bene i telespettatori che ieri sera hanno seguito Sarà Sanremo, la serata conclusiva di Sanremo Giovani condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan e nella quale sono state scelte le nuove proposte e presentati i titoli dei brani in gara quest’anno al Festival, Fedez è apparso molto strano.

Il rapper infatti, presente alla serata in qualità di cantante in gara, è sembrato agli occhi dei telespettatori decisamente spento, un fatto che ha suscitato grande preoccupazione soprattutto nei suoi grandi fans che, in seguito alla sua breve comparsata, si sono precipitati sui social per domandare come stesse realmente. Nelle scorse ore anche la madre del rapper di Rozzano, Tatiana, al secolo Annamaria Berrinzaghi, si è espressa sull’accaduto, rassicurando tutti sul fatto che il figlio stia bene.

Nonostante ciò i fans del rapper sono ancora in apprensione e hanno augurato al loro idolo di riprendersi in fretta, in primis per i suoi figli e poi anche per dare il meglio di sé sul palco dell’Ariston.

Non tutti però la pensano alla stessa maniera e sembrano essere dalla parte del rapper. Nel corso dell’ultima ora infatti, anche Selvaggia Lucarelli ha tenuto a esprimersi sull’argomento (o meglio, così è sembrato ai suoi followers). La giornalista infatti ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo Instagram che, anche se Fedez non viene mai citato esplicitamente, sono sembrate, per i loro contenuti e riferimenti, una frecciata nei confronti del rapper.

Le stories di Selvaggia Lucarelli

Come affermato da Fedez ieri sera, la canzone che eseguirà sul palco dell’Ariston si intitolerà Battito e si tratterà di “una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”. Insomma, è evidente come ancora una volta il perno centrale delle canzoni del rapper sia quello della salute mentale. Tema che, stando a quanto si dice sui social nelle ultime ore, sembra toccare ancora molto da vicino lo stesso artista.

Come anticipato, dopo aver letto di numerosi articoli scritti su di lui e sull’accaduto di ieri sera, pochi minuti fa, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto scrivere qualcosa e, anche se Fedez non viene mai citato direttamente nelle stories della giornalista, dalle parole e dai riferimenti usati dalla Lucarelli il pensiero va subito al fatto che il destinatario del lungo sfogo sia proprio lui. O almeno questo è quello che hanno pensato numerosi followers della giornalista che, proprio in questi minuti, stanno commentando le sue parole.

“Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui, quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui. Tipo ieri“, ha scritto la giornalista, mostrandosi ai suoi followers decisamente con il dente avvelenato.

Parole al veleno

La Lucarelli ha poi continuato il discorso affermando: “Nel podcast, negli agguati sotto casa della gente, nell’insultare giornalisti, girare con i peggiori pregiudicati e nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena […] “coccolatemi non sono cattivo sono tanto fragile parliamo di salute mentale”. […] Questa è la strada per rendere questo Festival PIAGNINOCENTRICO come già accaduto. E per togliere luce agli altri cantanti che invece sono lì per la musica”.

Cosa ne pensa il pubblico

Sembra quasi che la Lucarelli, stanca di certe dinamiche, abbia voluto in qualche modo aprire gli occhi ai telespettatori. A questo punto, la domanda che aleggia tra il pubblico è la seguente: avrà davvero ragione Selvaggia Lucarelli e si tratterà quindi di un tentativo per puntare i riflettori su di sé, oppure è davvero un momento molto complesso e delicato per Fedez e per la sua salute mentale?

Difficile trovare una risposta, soprattutto quanto si trattano temi così delicati. Una cosa però è certa: se il rapper di Rozzano sta passando un altro momento difficile della sua vita, come sottolineato da molti utenti del web dopo l’ospitata di ieri sera, quanto accaduto sul palco di Sarà Sanremo potrebbe essere un campanello d’allarme. La prova che, probabilmente, per Fedez non è ancora arrivato il momento di tornare a esibirsi su un palco importante come quello di Sanremo.

Un pensiero condiviso anche dalla stessa Lucarelli, che ha concluso il discorso con una breve ma incisiva affermazione: “Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura”. Insomma, vedremo se nelle prossime ore il rapper, che da ieri sera non posta nulla sul suo profilo Instagram, si esprimerà sulla vicenda oppure no, e soprattutto se risponderà alle affermazioni di Selvaggia.