Fedez spaesato a Sarà Sanremo, parla la madre: “Ecco come sta”

La partecipazione di Fedez a Sarà Sanremo ha suscitato non poca preoccupazione nei fan del cantante, visibilmente in stato confusionario e in difficoltà. Sguardo spento, quasi assente, oggettiva fatica nel rispondere alle domande di Carlo Conti; Fedez non sembrava stare bene e il pubblico da casa questo lo ha notato subito. In tutte queste ore non si è fatto che parlare proprio di questo, che è diventato il main theme dentro e fuori dai social, ma adesso a parlare è la madre di Fedez, nonché sua manager, Annamaria Berrinzaghi. La donna ha voluto tranquillizzare tutti e tutte e lo avrebbe fatto all’Adnkronos: “Non è successo niente di grave” avrebbe dichiarato, aggiungendo anche di “non volere dire più di questo“.

Fedez disorientato a Sarà Sanremo: perché ha fatto preoccupare

Ospite insieme a tutti gli altri big del prossimo Festival 2025, Fedez ha annunciato il titolo del brano che porterà sul palco dell’Ariston e lo ha fatto a Sarà Sanremo. Una parentesi breve, studiata appositamente per dare a ogni cantante l’opportunità di parlare della propria canzone, ma quando è stato il turno di Fedez qualcosa è andato storto. Pochissime battute, quasi faticose, e un artista oggettivamente in difficoltà. Il brano, intitolato Battiti, il rapper lo ha descritto in una manciata di secondi:

È una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione.

Nel raccontare la sua canzone, però, Federico è apparso talmente “strano” da destare subito preoccupazione in chi, in quel momento, stava seguendo la diretta. Sui social sono esplosi commenti di solidarietà nei suoi confronti, ma sono esplosi anche commenti di evidente pensiero per lui: “Che cosa gli è successo?” – “Mi fa piangere vederlo così” – “Sembra sotto effetto di tranquillanti” e così via. Insomma, l’ombra sulla sua salute rimane accesa, anche se mamma Annamaria avrebbe smentito tutte le voci circolanti. Fedez sta bene? A quanto pare sì, anche se quel “di più non voglio dire” ha lasciato aperta una piccola porta fatta di dubbi.

A La Volta Buona la preoccupazione non c’è: Balivo “offesa” per il mancato saluto di Fedez

Durante la puntata de La Volta Buona di giovedì 19 dicembre 2024, si parla di Sanremo 2025 e si parla anche di quanto successo a Fedez (e della censura di Tony Effe al concertone di Capodanno). Tanti i commenti relativi ai cantanti ospiti a Sarà Sanremo, tante le mini-interviste dell’inviato di Balivo ai big in gara: tutte tranne a Fedez, che pare essere uscito da un’altra porta e non avere scattato la copertina di rito insieme a tutti gli altri. Questo “saluto mancato” Caterina lo ha voluto sottolineare in diretta, facendo un plauso a chi si è lasciato intervistare brevemente da Domenico Marocchi e storcendo un po’ il naso sull’atteggiamento di Fedez, salito subito sul mezzo che lo ha portato altrove. Forse è sfuggito un po’ il problema reale e forse, Federico, non si è lasciato intervistare semplicemente perché non era nel mood giusto per farlo.

La mamma del rapper ha voluto rassicurare tutti, ma qualche punto interrogativo sulle condizioni di salute di Fedez rimangono. La speranza è che sia davvero così e che l’artista, piacente o no, possa vivere la sua vita in tranquillità.