Selvaggia Lucarelli, spunta la chat privata su d’Urso: previsione al veleno

Spunta una chat privata, nella quale Selvaggia Lucarelli parla (e non positivamente) di Barbara d’Urso. La conversazione riguarda la gara di Ballando con le Stelle 2025, dove a sorpresa l’ex volto di Mediaset è una dei protagonisti. Nel talent show di Milly Carlucci, però, la conduttrice si ritrova spesso ad avere accesi dibattiti con la giudice, che non perde mai tempo per attaccarla. E lo fa anche fuori dagli studi televisivi, a quanto pare.

La stessa Lucarelli ha condiviso questa conversazione sui social network, che riguarda appunto la d’Urso. In queste ultime settimane, sono stati diversi gli incidenti che si sono registrati tra i concorrenti. Primo tra tutti c’è quello di Francesca Fialdini, la quale è stata costretta a fermarsi per un problema al piede e poi per le costole incrinate. Hanno accusato dei problemi fisici anche le ballerini Anastasia Kuzmina e Alessandra Tripoli. Ed ecco che è arrivato il turno di Barbara, sfortunatamente.

Dopo l’esibizione della scorsa puntata di Ballando con le Stelle, la d’Urso ha iniziato ad avvertire un forte dolore alla spalla. Sui social network ha documentato il tutto, mostrandosi scoraggiata, ma anche intenzionata ad andare avanti con la gara. Probabilmente non sarà rimasta sorpresa, in queste ore, nel vedere ciò che fuori la Lucarelli sta combinando. La giudice ha condiviso su Instagram una conversazione che risale alla notte dello scorso 22 novembre, ovvero subito dopo la nona puntata.

In questo screenshot, è possibile leggere che Selvaggia aveva già fatto delle ipotesi al riguardo: “Dirà che si è fatta male, tutto per non rischiare di perdere”. Nella chat non si legge esplicitamente il nome della d’Urso, ma visti i loro continui scontri in studio, il pubblico non può non pensare che sia lei la protagonista della frecciata. La maggior parte dei telespettatori si schiera, anche questa volta, contro la giudice, trovando che il suo sia un accanimento evidente nei confronti della concorrente.

I fan di Barbara sono al suo fianco, mentre lei si è fatta visitare dai medici in ospedale. Qui le hanno detto che si tratta di un’infiammazione importante, tra borsite e tendini irritati. Infatti, la d’Urso non riesce proprio ad alzare il braccio senza avvertire dolore. Per tale motivo, le è stato prescritto di indossare il tutore per una settimana, di riposare e di effettuare delle infiltrazioni. Allo stesso tempo, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che, nella puntata di domani sera, sarà come sempre in pista.

Bisognerà capire se riuscirà a esibirsi ugualmente in queste condizioni. Ma di sicuro con Pasquale La Rocca avranno già trovato un’adeguata soluzione al problema.