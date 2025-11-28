Fialdini fiume sul “lastra gate”, la lite nei camerini con Fognini e l’attacco a d’Urso

Continua a tenere banco a Ballando con le Stelle quello che è stato denominato “Lastra gate”. A farlo scoppiare è stata Francesca Fialdini che nei giorni scorsi ha raccontato che due concorrenti, “la mandante” e “l’esecutore”, le hanno chiesto di mostrare gli esami dei suoi infortuni in quanto sospettosi del fatto che si fosse realmente fatta male. Fialdini, che si è ritirata dallo show, non ha voluto fare i nomi della donna in questione e dell’uomo; è così partita la caccia ai due presunti “inquisitori”. C’è chi ha fatto il nome di Barbara d’Urso, chi di Martina Colombari e chi di Fabio Fognini. Nelle scorse ore si è saputo che la conduttrice di Massa ha avuto uno scontro proprio con l’ex tennista. Inoltre, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui è tornata a parlare della vicenda.

Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini: “Situazione assurda”

“Questa situazione è assurda – ha dichiarato Fialdini – e anche un po’ ridicola. So sicuramente chi non è stato, Andrea Delogu e Paolo Belli, le persone più rispettose nei miei confronti, ma non so da chi è nato tutto. La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto, per questo ho scelto di farlo. Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto ‘scherzando si dice la verità'”.

La conduttrice ha aggiunto che evidentemente c’è qualcuno che la teme e sparla sul suo conto. Ha quindi ribadito che c’è chi crede che i suoi infortuni non fossero così gravi da costringerla a ritirarsi. “Lo scorso sabato sera – ha spiegato – ero tra il pubblico e, siccome il piede sta migliorando, ho indossato un paio di tacchi alti e ho sfilato davanti a tutti. Mi sono sentita dire frasi come “Ah ma allora stai bene, vedi che non hai un ca***?”.

Per quel che riguarda la serata dei ripescaggi, ha riferito che non sa ancora se ci sarà. Ha però assicurato che farà di tutto per recuperare ed essere in pista per tentare di rientrare in gara.

La stoccata a Barbara d’Urso

Spazio poi a un commento sugli atteggiamenti di Barbara d’Urso. Secondo alcuni ha comportamenti vittimistici, secondo altri c’è un accanimento da parte della giuria, in particolare di Selvaggia Lucarelli, verso di lei. Così Fialdini sulla questione:

“Accanimento? Non ho avuto questa percezione, le accuse non ci sono state. Noi conosciamo Barbara come una grandissima professionista di televisione, ma se entri in uno show e non fai quello che ti stanno chiedendo, devi fare un passo indietro. Credo che Selvaggia abbia voluto dirle questo provocandola. Ognuno reagisce alle critiche a modo suo, se le usi in maniera costruttiva allora sono l’occasione per migliorarti, se le intendi come distruttive invece ti offendi e ti chiudi ancora di più a riccio.

Dunque, per Fialdini, non c’è alcun accanimento contro la collega d’Urso. Anzi, leggendo tra le righe, c’è una critica nei suoi confronti. Francesca, di fatto, ha invitato ‘Barbarella’ a non prendersela e a non chiudersi. Quello che va dicendo da settimane Lucarelli.

L’intervento di Milly Carlucci e le parole di Fognini

Nella scorsa puntata de La vita in diretta, sul “Lastra gate”, è intervenuta Milly Carlucci che ha spiegato che Barbara d’Urso e Martina Colombari non c’entrano niente con il caso. Ha aggiunto invece che è vero che c’è stato uno scontro nei camerini tra Fabio Fognini e Fialdini. A confermare l’episodio è stato lo stesso ex tennista, attraverso i suoi profili social:

“Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile recuperare in così poco tempo. Francesca si è sentita attaccata, ma io non credo di aver attaccato nessuno. Anzi, come già le ho detto: le auguro davvero di rientrare e… di vincere Ballando Con le Stelle“.

Come ha reagito Fialdini alle parole dell’ex tennista? Non benissimo, pare. “Un bel tacer non fu mai scritto“, ha postato sui social. Non ha menzionato Fognini, ma tutto fa pensare che il messaggio sia stata una replica a quanto esternato dallo sportivo. Via Instagram ha anche battuto un colpo Martina Colombari che ha pubblicato una foto di Milly Carlucci immortalata a La vita in diretta mentre sosteneva che lei e d’Urso non c’entravano nulla con il “lastra gate”. “Giusto per fare chiarezza”, ha digitato l’ex Miss Italia, provando ad autoassolversi. E quindi? Alla fine chi è la “mandante” di cui ha parlato Fialdini? Il mistero continua…