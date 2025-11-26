Fialdini vuota il sacco: “Concorrente mi ha chiesto le lastre, non credeva al mio infortunio”. Chi è

Francesca Fialdini polemica. La conduttrice ha rivelato uno spinoso retroscena di cui è stata protagonista nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, da cui è stata costretta a ritirarsi a causa di plurimi infortuni. Ha avuto problemi alle costole e a un piede. Ora sta meglio e proverà a rientrare nella competizione durante la puntata dedicata ai ripescaggi. Non tutti, però, hanno creduto al fatto che abbia avuto problemi fisici. A Ballando Segreto, la ‘padrona di casa’ di Da noi… A ruota libera ha rivelato che una donna e un “esecutore” uomo in gara nello show le hanno chiesto di mostrare le lastre, nutrendo dubbi circa la versione inerente al suo ritiro.

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini racconta uno spinoso retroscena

“Hanno dubitato delle costole rotte, dicendo che non poteva essere vero, ma noi andavamo bene, non importava scomodare la salute. Ma nella testa dei più fantasiosi, io mi sto facendo un mese di vacanza così posso allenarmi bene e tornare più forte“, ha raccontato Fialdini, riportando alcune ipotesi fatte sul suo conto da altri concorrenti e da lei ritenute al di fuori di ogni logica.

“Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’. Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio. Costui è un personaggio genuino che non si rende conto di avere un’arma in mano e quando spara lo fa con allegria, rivendicando di avere avuto il coraggio di farlo perché altri non lo avrebbero mai avuto. Invece lui sì! Insomma, è un killer ingenuo che fa tenerezza“, ha aggiunto la conduttrice che ha però preferito non rivelare l’identità delle persone protagoniste della vicenda.

In altre parole, Fialdini ha spiegato che chi le ha domandato di fargli vedere le lastre è un lui, ma la mandante che ha voluto curiosare mettendo in dubbio le notizie sul suo stato di salute è una lei. “Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato personalmente cheap. Se siete così ossessionati per una coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto“, ha concluso. Quest’ultima frase cela un dettaglio di non poco conto.

I sospetti su Barbara d’Urso e Martina Colombari

La conduttrice ha lasciato chiaramente intendere che chi avrebbe voluto visionare le sue lastre è ancora in gioco. Se si tiene in considerazione che tale “mandante” è una donna, la rosa dei nomi si restringe parecchio. Al momento, le concorrenti rimaste in gioco sono solamente tre, vale a dire Martina Colombari, Barbara d’Urso e Andrea Delogu. A chi si è riferita Fialdini? Delogu è da scartare visto che ha avuto tutt’altro a cui pensare in queste settimane (la presentatrice e speaker ha subito un grave lutto, è morto in un incidente stradale suo fratello 18enne). Se uno più uno fa due, sul tavolo restano solo i nomi di d’Urso e Colombari.