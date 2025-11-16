Andrea Delogu e la scelta di tornare a Ballando, la reazione del padre Walter

Nonostante la sofferenza, nonostante la vita non tornerà più a essere spensierata come prima, Andrea Delogu ha deciso di non ritirarsi da Ballando con le Stelle. La conduttrice, di recente, ha pianto la morte dell’amato fratello 18enne Evan Oscar. Per un paio di settimane si è presa del tempo per sé, cercando di metabolizzare, per quanto possibile, il terribile lutto. Poi ha scelto di riprendere da dove aveva lasciato, spiegando che rimanere a casa senza lavorare l’avrebbe ulteriormente gettata nel “dolore ingestibile”. Come ha preso papà Walter Delogu la decisione della figlia di tornare nello show ‘danzante’ di Milly Carlucci? Molto bene, dicendosi orgoglioso di lei.

Il ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle, la reazione di papà Walter

Sabato 15 novembre Andrea Delogu è tornata in pista. Il padre Walter, sui social, ha fatto sapere di essere contento che la figlia abbia deciso di rimettersi in gioco. L’uomo ha postato una foto affettuosa in cui si vedono insieme Andrea e il compianto fratello Evan Oscar. “Avete vinto stasera, hai vinto per lui …. Grazie amori miei”, ha scritto il genitore dopo la performance della figlia con il maestro Nikita Perotti. Ha poi dedicato un secondo post ai suoi ragazzi. “Dove non ho più parole, inizi tu…”, ha digitato, commentando un’altra immagine in cui sono stati immortalati i suoi figli su una spiaggia.

Andrea Delogu e i ringraziamenti fiume in piena notte

In piena notte, al termine della puntata di Ballando, Delogu, attraverso una storia Instagram, ha ringraziato calorosamente tutti coloro che lavorano al programma o vi partecipano. La conduttrice ha dichiarato di sentirsi circondata dall’amore, facendo una particolare menzione al suo maestro Nikita Perotti, descritto come un ragazzo “più grande di quello che è”. Il danzatore si è legato molto ad Andrea con la quale ha instaurato un forte rapporto di amicizia. Ha anche partecipato, in rappresentanza di Ballando, ai funerali di Evan.

Andrea Delogu racconta il “dolore ingestibile” per la perdita del fratello

Delogu è tornata a Ballando e a inizio puntata ha affrontato lo spareggio, uscendone indenne. A tarda serata si è riesibita e al termine della performance ha parlato della sofferenza indicibile provata per la scomparsa di Evan. “È venuto a mancare mio fratello all’improvviso, in un incidente. La vita è cambiata per sempre. Ho ricevuto la notizia tramite una telefonata di mio papà, che non ringrazierò mai abbastanza: ha usato le parole giuste per non darmi uno shock impossibile da gestire”, ha raccontato.

La conduttrice ha proseguito, dicendo che non parlerà mai più pubblicamente del lutto vissuto e spiegando perché ha deciso di tornare rapidamente in tv: “La sua vita sarebbe dovuta continuare con me. Non c’è molto da aggiungere. Lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è ancora adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello di fronte a una telecamera. La mia vita è cambiata con quella telefonata e ne è cominciata un’altra. Darei tutto per tornare indietro, ma non posso cedere. Sono tornata al lavoro perché, quando sto a casa, il dolore è ingestibile. Stare qui mi permette di non pensare”.