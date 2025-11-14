Andrea Delogu torna nella sala di Ballando, reazione struggente di Nikita Perotti (foto)

Andrea Delogu ha deciso di proseguire il suo percorso a Ballando con le Stelle. Danzerà con il cuore pieno di dolore, ma danzerà. Perché, nonostante tutto, la vita va avanti ed è meglio morderla fino in fondo anche quando la sofferenza lancinante è sul punto di spezzarci. La conduttrice, di recente, ha pianto l’improvvisa scomparsa dell’amato fratello 18enne Evan Oscar, deceduto in un terribile incidente stradale. Si è presa una decina di giorni di stacco da tutto e tutti. Poi ha trovato la forza di ripartire. Lunedì scorso è tornata alla conduzione de La Porta Magica, sabato sarà in pista nello show di Milly Carlucci insieme al maestro Nikita Perotti.

Andrea Delogu e il video commuovente con Nikita Perotti

Nelle scorse ore, Perotti ha postato nelle sue stories Instagram un filmato in cui lo si vede nella sala prove di Ballando con le Stelle con Andrea Delogu che ha subito ricondiviso il video sul suo profilo. Nella clip si vede Nikita mimare il gesto di braccio di ferro, come a dire ‘non si molla niente’ nonostante tutto. Poi il ballerino e la conduttrice si abbracciano. A incorniciare il momento commuovente lo struggente brano di Benson Boone, Beautiful Things.

Perotti ha intrecciato con Delogu un bellissimo legame di amicizia. E infatti è stato lui ad andare ai funerali del fratello di Andrea in rappresentanza di Ballando con le Stelle. Domani 15 novembre, Nikita e la sua partner torneranno in gara nello show dopo aver saltato le ultime due puntate. Prima di riaccedere alla competizione vera e propria, dovranno però affrontare lo spareggio.

Ballando con le Stelle, Delogu torna in pista dopo la morte del fratello

Milly Carlucci, due settimane fa, cioè a pochi giorni di distanza dalla notizia della drammatica scomparsa di Oscar Evan, aveva spiegato che ad Andrea sarebbe stato dato, senza alcun tipo di pressione, tutto il tempo di cui aveva bisogno per decidere se ritirarsi o meno da Ballando. Sette giorni fa, la conduttrice di Sulmona ha annunciato che la concorrente aveva scelto di non mettere fine al suo percorso a Ballando. E infatti scenderà in pista nelle prossime ore.