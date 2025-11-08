Andrea Delogu torna a Ballando? La decisione definitiva sorprendente, annuncio di Milly Carlucci

Indiscrezioni confermate: Andrea Delogu, a sorpresa, ha deciso di non ritirarsi da Ballando con le Stelle. Rientrerà in gara, naturalmente al fianco del maestro Nikita Perotti. Lo ha annunciato Milly Carlucci nel corso della puntata in diretta sabato 8 novembre 2025. Delogu, che nei giorni scorsi ha perso il fratello 18enne Evan Oscar, nonostante il terribile lutto (il ragazzo è deceduto in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina), ha scelto di continuare l’esperienza nello show danzante di Rai Uno. Carlucci ha spiegato che sarà riammessa nella competizione la prossima settimana, rendendo nota anche la modalità attraverso cui sarà reinserita.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu torna in gioco

“Un bacio e un abbraccio immenso ad Andrea Delogu, la settimana prossima tornerà in pista con Nikita”, ha rivelato la padrona di casa di Ballando con le Stelle che ha poi aggiunto che la conduttrice de La porta magica, nella puntata di sabato 15 novembre, dovrà affrontare lo spareggio, scontrandosi con le due coppie che risulteranno ultime in classifica al termine dell’appuntamento dell’8 novembre. Dunque, andrà in scena una sfida a tre e non a due, come solitamente avviene nel talent show. Laddove Perotti e Delogu dovessero uscire indenni dallo spareggio, potranno proseguire il loro viaggio nella trasmissione.

Sette giorni fa Milly Carlucci aveva raccontato di essere vicina emotivamente a Delogu e che le avrebbe lasciato tutto il tempo per decidere se abbandonare o meno lo show. Andrea, che da quando è deceduto l’amato fratello non ha rilasciato alcuna esternazione pubblica, ha scelto di ricominciare, nonostante il profondo dolore causato dalla perdita familiare. L’ex moglie di Francesco Montanari, secondo quanto rivelato nelle scorse ore da Dagospia, dovrebbe inoltre tornare alla conduzione de La porta magica a partire da lunedì 10 novembre.

Milly Carlucci ricorda Peppe Vessicchio

Milly Carlucci, dopo aver annunciato il ritorno di Delogu, ha voluto ricordare Peppe Vessicchio. Il compositore è morto nelle scorse ore. Una scomparsa improvvisa causata dal peggioramento della polmonite interstiziale da cui era stato colpito di recente. “Volevo ricordare Peppe Vessicchio, un applauso e un ricordo grato per quello che ha donato alla musica italiana. Non ti dimenticheremo mai Maestro”, ha scandito la conduttrice di Sulmona. L’intero studio di Ballando con le Stelle ha tributato un lungo e caloroso applauso all’icona del Festival di Sanremo.