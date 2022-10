La nuova edizione di Ballando con le Stelle si sta rivelando più complicata del previsto per Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice, in giuria nello show di Milly Carlucci da ben sette anni, deve fare i conti con critiche e pregiudizi per via della presenza tra i concorrenti del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Una partecipazione che ha addirittura scomodato il Codacons, che ha chiesto alla Rai – invano – di rivedere il cast del programma di Rai Uno.

Nel corso della quarta puntata del varietà Selvaggia Lucarelli è finita nel mirino di alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle per via dei voti dati ai vari concorrenti. A detta di qualcuno la giurata userebbe una vera e propria strategia per favorire Lorenzo Biagiarelli (che, va ribadito, è uno dei concorrenti più promettenti del cast, che ha mostrato un buon potenziale fin dall’esordio).

Dopo il timido sei della prima puntata Selvaggia Lucarelli continua a dare 7 alla sua dolce metà mentre agli altri Vip in gioco non risparmia voti piuttosto bassi. A far discutere soprattutto il secondo zero consecutivo rifilato a Luisella Costamagna, da due settimane infortunata e costretta a ballare con un tutore alla caviglia.

La bionda conduttrice era sul punto di lasciare la trasmissione ma spronata da alcuni giurati, da Rossella Erra e da Simone Di Pasquale, ha deciso di esibirsi in una sensuale bachata che non è stata così malvagia nonostante gli evidenti limiti fisici. Selvaggia è stata però irremovibile e ha dato un non classificato alla Costamagna. Al contrario ha concesso un due a Giampiero Mughini, che in pista fatica a scatenarsi.

Feroci i commenti su Twitter, Selvaggia è stata attaccata duramente. “La Lucarelli l’unica a dare 0 alla Costamagna e a non dare 10 a Montesano come tutti. E dovremmo pensare che non usa strategia per far avanzare il suo fidanzato?”, ha scritto qualche utente. “Selvaggia, io ti adoro ma qui sbagli. Costamagna si è mossa più di Mughini. È vero, lui ha 80 anni ma lei non ha caviglia. Pari”, ha aggiunto un’altra.

C’è chi con rabbia ha scritto: “Selvaggia, la Costamagna infortunata balla meglio del tuo fidanzato. Fattene una ragione! Si vede troppo che rosichi. Controllati”. E poi ancora: “La Costamagna ha la sofferenza che le si legge in faccia. Non devi darle il massimo dei voti ma almeno vota il sacrificio che stai facendo. Pessima”.

Come reagirà Selvaggia Lucarelli a questi attacchi? Attendiamo la sua replica…