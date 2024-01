Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Dal Moro e prende il suo posto

Dopo le polemiche e lo scontro sui social tra Selvaggia Lucarelli e Daniele Dal Moro, gli organizzatori dell’evento in memoria di Chiara Ugolini hanno cambiato idea: sarà la giornalista a condurre la serata al posto dell’ex gieffino.

Qualche giorno fa c’è stata una polemica poiché a Fumane (VR) è stato organizzato un evento per la giovane ragazza vittima di femminicidio. Per l’occasione era stato chiamato Dal Moro a condurre la serata. Selvaggia è prontamente intervenuta, sui suoi social, ha sottolineato quanta incoerenza ci fosse nell’aver scelto lui. Il giovane, infatti, è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello a seguito di molti atteggiamenti irrispettosi avuti, soprattutto nei confronti di Oriana Marzoli.

Dopo che la Lucarelli ha fatto notare che forse affidare a lui la conduzione fosse poco opportuno, è scoppiato il caos. Gli organizzatori oggi hanno comunicato non solo che è stato chiesto a Dal Moro di fare un passo indietro ma che a prendere il suo posto ci sarà Selvaggia.

“A seguito delle polemiche sulla partecipazione di Daniele Dal Moro all’evento di raccolta fondi in memoria di Chiara Ugolini, previsto per il 20 gennaio presso il Teatro Comunale di Fumane (VR), abbiamo chiesto a Daniele di fare un passo indietro per evitare che la finalità importante dell’iniziativa venisse in qualche modo oscurata, essendo prioritario per noi l’impegno contro ogni violenza di genere. La serata sarà invece condotta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha prontamente dato la propria disponibilità, a titolo gratuito. Vi invitiamo ad essere numerosi. A presto“.

Con questo cambio di rotta gli organizzatori hanno voluto dare un chiaro segnale, accogliendo quelle che sono state le puntualizzazioni da parte della giornalista. Sicuramente Daniele avrà preso meno bene questa notizia.

Lo scontro Lucarelli- Dal Moro

Qualche giorno fa è stata diffusa la locandina di un evento benefico, in provincia di Verona, nel quale Dal Moro avrebbe fatto da conduttore. Selvaggia ha fatto subito notare che lo scopo della serata sarebbe stato quello del sensibilizzare sulla violenza di genere e, dato il trascorso del ragazzo, far condurre Daniele non sarebbe stato l’ideale.

Dal Moro, a quel punto, ha incominciato a rispondere a tono alla giornalista, prima sui social e poi anche privatamente. Secondo l’ex gieffino l’intervento della Lucarelli è dovuto all’invidia del fatto che fosse stato chiamato lui e non lei. E ha sottolineato come “hanno interpellato lui perché, a differenza sua, ha dato la sua disponibilità gratuitamente“.

La diatriba è continuata per un po’. Selvaggia ha subito anche gli attacchi da parte dei fan dell’ex gieffino che sono prontamente intervenuti a difenderlo. Poi è arrivato oggi l’annuncio da parte degli organizzatori. Probabilmente non avevano pensato al fatto che la presenza di Dal Moro potesse essere inadeguata per un evento del genere. E il sì della Lucarelli, per la conduzione della serata, ha dimostrato anche a lui che non avesse bisogno di “essere pagata per accettare“.