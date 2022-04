Selvaggia Lucarelli sfotte Barbara d’Urso! C’entra l’ospitata in un bar

Selvaggia Lucarelli, giornalista, opinionista e giudice di Ballando con le Stelle, ha preso di mira, per l’ennesima volta, Barbara d’Urso. La 47enne, nota per esprimere i suoi pensieri senza peli sulla lingua, recentemente ha smascherato l’attuale conduttrice de La Pupa e il Secchione Show, accusandola di vantarsi degli ottimi ascolti del suo programma che poi tanto ottimi non sono. La Lucarelli ha fatto una nuova frecciatina alla napoletana, con il sarcasmo che la contraddistingue.

Nel pomeriggio del 22 aprile 2022 Selvaggia Lucarelli ha postato, nelle sue storie Instagram, delle immagini che fanno ironia su Barbara d’Urso. In particolare, la giornalista ha mostrato ai suoi followers un contenuto promozionale che sponsorizza una serata in cui la conduttrice parteciperà come guest star. L’evento in questione, previsto per il prossimo 21 maggio 2022, si terrà presso uno sconosciuto “Bar Uffa”, a Piacenza. Si tratta, per la precisione, dei festeggiamenti per i 12 anni del locale.

La Lucarelli, nella storia successiva, ha condiviso una foto del suddetto bar. Il locale appare molto piccolo, un normalissimo e semplice bar di quartiere. La 47enne non ha fatto commenti ma il messaggio che ha voluto trasmettere è chiaro. Per l’opinionista è molto strano che un personaggio così popolare come la d‘Urso si presti a fare ospitate del genere in luoghi frequentati, con molta probabilità, da gente normalissima.

Selvaggia Lucarelli vs Barbara d’Urso, le reazioni sul web

La Lucarelli ha postato le stesse immagini su Twitter con una didascalia asciutta molto sarcastica: “Barbara d’Urso guest star per i 12 anni del Bar Uffa. Segue foto del Bar Uffa”. Alcuni utenti hanno commentato dicendo che, nonostante appaia molto inusuale, non si tratta di qualcosa di così assurdo: molto probabilmente la d‘Urso sta semplicemente facendo un favore a qualche amico. Molti pensano che non ci sia nulla di male in ciò e che Barbarella non dovrebbe rifiutare solo perché ricca e famosa.

Barbara D’Urso guest star per i 12 anni del Bar Uffa. Segue foto del Bar Uffa. pic.twitter.com/wDLbwuDmzq — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 22, 2022

La giornalista ha poi ripostato nelle storie Instagram un tweet di un utente che, a quanto pare, è della sua stessa linea di pensiero. Il cinguettio fa ironia su ciò che la Lucarelli ha criticato alla d‘Urso di recente, ossia il far credere di avere ottimi ascolti con i suoi show riportando solo i picchi di share e non i dati complessivi.

La 47enne ha addirittura coniato il termine “Propaganda DURSS” per descrivere il suo modus operandi. Resta da vedere se la d‘Urso, finora silente, risponderà alle provocazioni.