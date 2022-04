Selvaggia Lucarelli al vetriolo su ascolti d’Urso: “Propaganda DURSS”

Che tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso non scorra buon sangue è cosa nota. Così come è noto che la giornalista non si risparmia quando si tratta di dire la sua, sui propri canali social. Oggi ha deciso di commentare il modo in cui Carmelita parla dei suoi risultati in televisione: i “picchi di share” sono ormai una sua peculiarità quando si tratta di ascolti tv. Raramente Barbara riporta sui suoi profili social la media delle puntate dei suoi programmi, soprattutto quando lo share o il numero di spettatori è decisamente basso. Ha sempre preferito infatti concentrare la sua attenzione sui cosiddetti picchi, ovvero i risultati più alti che raggiunge un programma durante una puntata. Anche se quei picchi magari durano qualche minuto oppure arrivano a fine serata, quando le programmazioni su altre reti principali sono giunte al termine.

Per questo oggi Selvaggia Lucarelli ha condannato il post della d’Urso sugli ascolti. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, che si è fermata intorno all’8% di share dopo aver perso centinaia di migliaia di spettatori. Gli ascolti tv di ieri sera hanno confermato questo andamento del programma di Italia 1, che sembra essersi assestato. Barbara però ha riportato sui suoi social solo i “picchi di quasi 2 milioni di spettatori e del 15% di share”. Che venduta così, rispetto al vero risultato – 1.246.000 spettatori e 8.4% di share -, sembra tutt’altra cosa.

Così la Lucarelli ha riportato questo messaggio di Barbara sui picchi di share. Poi li ha accostati a un articolo di Davide Maggio con gli ascolti tv di Pupa e Secchione Show. Non solo questo, Selvaggia ha paragonato questo modo di fare della d’Urso alla propaganda russa. Queste le sue parole: “Altro che Russia! Questa è una vera macchina di propaganda!”. E dopo aver mostrato la differenza dei numeri riportati dalla conduttrice rispetto ai dati Auditel ha aggiunto: “Propaganda DURSS”, un gioco di parole con l’acronimo URSS della vecchia Unione Sovietica.

Un commento al vetriolo di Selvaggia Lucarelli sulla comunicazione di Barbara d’Urso, che da tempo preferisce concentrarsi sui picchi anziché sui dati medi delle puntate. Arriverà una replica? Forse no, ma chissà se la conduttrice di Pomeriggio 5 gradirà questo paragone…