Selvaggia Lucarelli, scontro pesante con Bizzarri: attacco feroce

Selvaggia Lucarelli contro Luca Bizzarri. La giornalista, che in questi giorni si trova in vacanza con il compagno Lorenzo Biagiarelli in Colombia, è comunque attenta all’attualità italiana. Nelle scorse ore ha captato un commento graffiante del comico e lo ha criticato ferocemente. Ma si proceda con ordine. Su Twitter Bizzarri ha fatto del sarcasmo su un incontro organizzato in cui si è analizzata la famosa trilogia cinematografica di “Amici miei”. Questo il titolo dell’iniziativa: “Sessismo e stereotipi di genere nella trilogia di Amici Miei”. L’attore ha chiosato: “Non so se è vero, ma se fosse il titolo sarebbe: “Perché governerà 300 anni”.

Il significato del commento di Bizzarri e la replica di Selvaggia Lucarelli

Opportuno chiarire il senso del commento. Innanzitutto quel “perché governerà 300 anni” è riferito alla presidente del Consiglio in carica, Giorgia Meloni che, come è noto, non attira le simpatie politiche di Bizzarri. D’altro canto il comico è convinto che alcune iniziative, come quelle relative all’analisi di “Amici Miei” altro non fanno che allargare il consenso della ‘destra’ e dell’attuale premier. Insomma, secondo l’attore, tra l’altro pensiero condiviso da molte altre persone, a volte si diventa troppo ‘radical chic’ e ci si concentra su temi che paradossalmente, piuttosto che indebolire politicamente la destra, la rafforzano. La Lucarelli non la pensa affatto così.

“Quindi, secondo lui non si possono analizzare dal punto di vista culturale e sociologico i cambiamenti della società anche nel cinema e nell’arte”, ha tuonato la giornalista che ha aggiunto: “Non possiamo discutere di stereotipi di un’opera pur riconoscendo il valore dell’opera. E chi lo fa – magari uno studioso all’interno di un’università – va deriso. O peggio, va additato come colui che fa venire voglia di votare a destra”.

“Bizzarri – ha concluso la Lucarelli – forse dovrebbe smettere di cercare chi aiuta i fasci nel mondo della cultura e cercare il fascio che è in lui. Chissà che non lo trovi, finalmente”. Un attacco frontale e duro, destinato a far discutere.

Selvaggia Lucarelli, a Ballando con le Stelle ci sarà

Spostandosi sul fronte televisivo, di recente si è molto parlato di una presunta sostituzione della Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. A quanto risulta, però, non dovrebbe esserci alcun cambio, con la giornalista che dovrebbe tornare dietro al bancone della popolare trasmissione timonata da Milly Carlucci. Anche tutti gli altri membri giudicanti del talent show di Rai Uno dovrebbero rimanere al loro posto.

Ci sarà invece un innesto nel ruolo di commentatrice a bordo campo. A Ferragosto la Carlucci, tramite un post divulgato sui socia, ha ufficializzato l’arrivo di Simona Izzo. Arruolato nel programma anche suo marito, l’attore e regista Ricky Tognazzi, che farà parte del cast dei concorrenti.