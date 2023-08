Cast Ballando con le Stelle a quota 6: i nomi, rebus Lucarelli risolto

Milly Carlucci sta organizzando un cast stellare per la nuova edizione del talent show in onda nel sabato sera di Rai Uno

A Ballando con le Stelle fervono i preparativi e Dagospia informa sul fatto che il cast sarebbe arrivato a quota 6 concorrenti “ufficiali”. In realtà di ufficiale, cioè annunciato dalla trasmissione, ce ne è soltanto uno. Trattasi del regista e attore Ricky Tognazzi che parteciperà ‘accompagnato’ dalla moglie Simona Izzo, arruolata come commentatrice a bordo campo assieme ad Alberto Matano.

Gli altri 5 nomi che il portale diretto da Roberto D’Agostino dà per blindati e sicuri: sono la conduttrice Simona Ventura, il comico Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica. Ricapitolando, ecco la griglia

Mammucari

Caprarica

Ventura

Tognazzi

Barbieri

Bobby Solo

Capitolo giuria. Milly Carlucci continua a giocare con il gossip televisivo. Di recente ha dichiarato che nessuno dei giurati della scorsa stagione è sicuro di essere confermato. Dagospia racconta invece che i giochi sono chiusi da un pezzo e che anche il rebus relativo alla presenza o meno di Selvaggia Lucarelli ha già trovato una soluzione da parecchio, vale a dire che la ‘temuta’ giornalista è stata confermatissima. “In tanti hanno provato a prendere il suo posto. Il rebus Lucucarelli in realtà è risolto da parecchi mesi. Ci sarà”, ha scritto ‘Dago’, levando ogni dubbio.

Le sorprese non sono finite qui. Tornando ai concorrenti, sempre secondo quanto risulta a Dagospia, Teo Mammucari sbarcherà a Ballando con le Stelle mettendosi in tasca un cachet “importante” ma non solo. L’ex volto di Tu si que vales e de Le Iene avrebbe strappato anche un accordo alla Rai che prevederebbe un ‘pacchetto’ che lo vedrà anche al timone di un programma tutto suo sulla seconda rete della Tv di Stato a partire dal 2024. Insomma, Mammucari non lo si vedrà soltanto in pista, ma prossimamente anche alla conduzione.

Il caso Sonia Bruganelli

Per quel che riguarda i retroscena della giuria, Sonia Bruganelli non dovrebbe riuscire ad entrare nel cast. Alcuni ben informati hanno spifferato che l’ex moglie di Paolo Bonolis, dopo la fine dell’esperienza in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip, avrebbe fatto carte false per ottenere il ruolo da giurata, ma avrebbe trovato il no secco di Milly Carlucci che ha preferito tenersi la vecchia guardia.