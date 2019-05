Selvaggia Lucarelli, scintille con Barbara d’Urso: “Ripigliati”

Selvaggia Lucarelli, scintille con Barbara d’Urso. Tra le due sale di nuovo la tensione: “Ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te”. Il motivo che ha scatenato i tweet al veleno

Altro giro, altra frecciatina. Che Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli non abbiano un rapporto idilliaco – per usare un eufemismo – è cosa assai nota e risaputa. In passato sono state diverse le situazioni in cui le due donne si sono ritrovate a ‘battagliare’ a colpi di dichiarazioni televisive ‘dette e non dette’ e frasi ‘pepate’ social (alcune questioni sono finite anche per vie legali). Nelle ultime ore è andata in scena una nuova puntata di Lucarelli vs d’Urso. A far di nuovo traboccare il vaso è stato il caso Pratiful. Sia la conduttrice, sia la giornalista sono state molto attive nel sondare la vicenda in questi giorni, fatti di scoop e testimonianze preziose. L’ultima è riuscita ad averla la Lucarelli che ha raggiunto Pamela Perricciolo, divulgando l’intervista attraverso le pagine cartacee de Il Fatto Quotidiano. E dunque? Cosa ci azzecca Barbarella?

Selvaggia vs d’Urso: il Pratiful fa scontrare nuovamente la conduttrice e la giornalista

Nella puntata di ieri di Live – Non è la d’Urso, c‘è stata ospite Eliana Michelazzo ed è stato praticamente impossibile non fare riferimento all’intervista che Donna Pamela ha rilasciato alla Lucarelli. Barbarella, però, non ha citato né Selvaggia, né la testata cartacea de Il Fatto Quotidiano. Inoltre, c’è stato un altro passaggio del talk che non è andato giù alla giornalista nonché giudice di Ballando con le Stelle: quello cioè in cui si è fatto riferimento all’entrata al Grande Fratello di Vladimir Luxuria (presente nello studio di Canale 5). La Perricciolo, confidandosi con la Lucarelli, aveva sostenuto che la d’Urso e la Michelazzo si sarebbero accordate per l’entrata nel reality di quest’ultima, saltata per il veto posto da Piersilvio Berlusconi. A questo punto, sempre secondo la Perricciolo, sarebbe stata scelta in corsa Luxuria.

“Grazie Vladimir Luxuria, riderò fino a ferragosto”. I tweet di Selvaggia

“Hanno scritto che abbiamo preso Luxuria per sostituire Eliana – ha detto la d’Urso – è una cattiveria sulla quale io sorrido e Vladimir sorride. Poi è qui e può testimoniare“. Luxuria in effetti ha testimoniato, sottolineando però che non è stata la Lucarelli a dire ciò, bensì la Perricciolo: “Volevo dire che non è stata la giornalista, in particolare Selvaggia Lucarelli, a dirlo, ma Pamela Perricciolo”. A quel punto la d’Urso ha risposto: “Io non l’ho neanche letta l’intervista, ho dei pezzi. Io leggo il Fattoquotidiano.it, che mi piace molto, ma non leggo quello cartaceo“. Inevitabile che giungesse la replica della Lucarelli che ha twittato: “Barbara, ascolta. La mia intervista è uscita solo sul cartaceo, non puoi averla letta sul sito del Fatto perché non è mai uscita sul sito. E comunque ne stai mandando in onda stralci in tutta la puntata. Dai, ripigliati, Eliana sta facendo una figura migliore di te”. Infine le parole per Luxuria: “Grazie Vladi, riderò fino a ferragosto”.