Selvaggia Lucarelli schietta a Domenica In, Venier: ‘Tiratela meno’

Si è fatta desiderare tanto che Mara Venier ha esordito dicendole “Eh però te la tiri figlia mia!“, ma alla fine domenica 10 novembre 2024 ha fatto il suo ingresso nello studio di Domenica In. Dopo la lunga (forse anche troppo) intervista a Carlo Verdone, è il turno di Selvaggia Lucarelli, nota giornalista e ancor più nota – almeno in questo periodo – giudice di Ballando con le Stelle.

Una chiacchierata durata una ventina di minuti, forse meno, in cui conduttrice e giornalista si sono aperte su più argomentazioni, tra cui ovviamente la sua posizione al noto show di Milly Carlucci. Il sipario dell’intervista si alza ed è il nome di Sonia Bruganelli il primo a entrare in scena. Selvaggia parla di lei incalzata dalle domande di Mara Venier, ma il suo pensiero sull’ex opinionista del grande Fratello rimane coerente: “Sonia arriva a Ballando con un copione già pronto” – commenta Selvaggia.

Pare proprio che tra le due non corra buon sangue o, stando a quanto dice la giornalista, pare essere Sonia quella “prevenuta” nei suoi confronti e quella che, sempre a detta sua, “si porta le battute da casa“.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli su Sonia Bruganelli: le parole a Domenica In

Due donni forti, ma due donne in continuo conflitto, almeno in questa parentesi di intrattenimento che è Ballando con le Stelle. A Domenica In Selvaggia ha parlato di Sonia e lo ha fatto in modo del tutto trasparente, esprimendo tranquillamente il suo pensiero in merito e dicendo, del resto come fa sempre, ciò che pensa senza troppi peli sulla lingua:

Vuole esercitare il potere in tutti i modi possibili […] Ostenta il potere economico, ha alle spalle un ex marito importante che l’ha aiutata ad affermarsi e oggi le dà fastidio il fatto di non essere più rispettata in quanto “moglie di” […] A Ballando è la giudicata e lo soffre perché non è più “la giudicante”: dovrebbe capire il suo posto nel mondo dello spettacolo.

Parole schiette, parole coerenti con quanto successo finora al noto show di ballo in onda ogni sabato sera in prima serata. Eppure, nonostante questo carattere pungente, spesso controverso, Selvaggia Lucarelli nasconde una parte molto sensibile: “Io ho delle emozioni, volevo dare questa notizia“, dice ironicamente a Mara Venier.

Il ruolo a Ballando, l’amore, la professione svilita: “Odio le ingiustizie”

Tra chi su X continua a non sopportare Selvaggia e chi si stupisce che davvero ci sia “qualcuno che paghi per leggere la sua newsletter“, la giornalista rimane comunque seguitissima e, volente o nolente, anche molto chiacchierata. Lucarelli ha parlato del suo ruolo a Ballando e di alcuni concorrenti più “difficili” da gestire, forse per permalosità o scontro di caratteri. Cita Alba Parietti, definendola “poco divertente e poco divertita“, ricordando anche un vecchio aneddoto durante il quale, dopo una puntata di Ballando e dopo un’ospitata da Massimo Giletti, Alba tornò a casa e sui suoi social scrisse: “Oggi ho visto Selvaggia a figura intera e finalmente ho capito perché è così frustrata“. Si parla di sette-otto anni fa, ma quel commento evidentemente l’ha toccata nel profondo.

“E te le hai risposto?” – ha chiesto Mara Venier; “No, mi sono messa a dieta” – risponde ridendo Lucarelli, per poi aggiungere immediatamente: “Scherzo, mi sono fatta un panino“.

Nonostante il racconto autentico, certi utenti su X continuano a non provare simpatia per la giornalista: “Però non capisco, rivendica il diritto di criticare pesantemente i concorrenti e poi recrimina per le critiche che gli altri giudici hanno rivolto al fidanzato”, ad esempio, è solo uno dei tanti commenti circolanti in rete. Personaggio divisivo, a Domenica In ha dato l’ennesima prova di essere esattamente così com’è, sia sui social, sia in televisione, sia in ciò che scrive nero su bianco.

La chiosa più gettonata sul social dei tweet? “Alla fine ha ragione Mara: tiratela meno”. Che ne pensate?