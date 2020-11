Selvaggia Lucarelli con le scarpe LIDL alla finale di Ballando: la sfida

Selvaggia Lucarelli era tra quelli che non avevano molto apprezzato la collezione limitata di scarpe LIDL. La giornalista aveva criticato soprattutto la calca di gente che si è formata nei vari punti vendita LIDL per accaparrarsi le scarpe. Trattandosi di un’edizione limitata, inoltre, queste scarpe sono andate letteralmente a ruba e qualcuno ha iniziato a rivenderle a un prezzo spropositato. Insomma, è bastato dire che non torneranno più per farle andare letteralmente a ruba: e se invece dovessero poi riproporle? Si vedrà, intanto la LIDL ha lanciato la sfida a Selvaggia Lucarelli.

Tra le sue stories su Instagram, infatti, Selvaggia ha postato un’immagine dei prodotti LIDL con il biglietto che le hanno scritto. Il marchio ha deciso di reagire con ironia alle critiche della Lucarelli e le hanno regalato i loro prodotti. Nella foto si intravedono solo le ciabatte e le calze, ma nella storia si parla anche di scarpe. L’azienda ha voluto lanciare una vera e propria sfida a Selvaggia: le hanno scritto infatti che le loro “sobrie ciabatte” sarebbero perfette per essere indossate al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle.

Selvaggia ha risposto accogliendo la provocazione: “Ho le scarpe per la finale di Ballando con le stelle”. Ma stasera arriverà davvero in studio con le ciabatte della LIDL? Non è chiaro se siano arrivate solo le ciabatte o anche le scarpe, visto che lei ha parlato di scarpe. In ogni caso entrambi i prodotti sono facilmente riconoscibili e sarebbe un inizio di puntata col botto. Selvaggia potrebbe accogliere questa sfida, perché l’ironia non le manca di sicuro, per cui il pubblico si aspetta di tutto da lei. Ma Milly Carlucci sarebbe d’accordo?

Scarpe LIDL e personaggi famosi, il fenomeno impazza anche su Instagram

Intanto le scarpe, le ciabatte e le calze LIDL continuano a spopolare in rete: non sono pochi i personaggi famosi che hanno ricevute in regalo questi prodotti. Per esempio li ha postati tra le sue stories Instagram Amedeo Grieco di Pio e Amedeo. Negli ultimi giorni invece anche Alessandro Cattelan, che è tornato al timone di X Factor, ha pubblicato il regalo ricevuto. A lui sono arrivate le scarpe: deciderà di indossarle nel talent show di Sky? Anche da Cattelan bisogna aspettarsi di tutto, come da Selvaggia Lucarelli.