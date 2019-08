Selvaggia Lucarelli: il rapporto con il suo corpo e il body shaming

Selvaggia Lucarelli racconta il suo rapporto con il cibo e il suo corpo

Conclusa l’esperienza di giudice a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli racconta il suo rapporto con il corpo e il cibo nel libro “Falso in bilancia“, in cui racconta la sia vita da “donna yo-yo“, ingrassa e dimagrisce ma senza evitare di mangiare una buona pizza o un goloso dolce. Il suo amore per il cibo accresce con la vicinanza del fidanzato. La Lucarelli sta insieme al social-chef Lorenzo Biagiarelli da ben quattro anni. In una società fissata per la forma fisica e la perfezione in termini di peso, Selvaggia Lucarelli racconta senza mezzi termini il suo rapporto con il suo corpo.

Selvaggia Lucarelli riflessioni sul suo corpo

“Quando prendo due taglie rimpiango le fasi di magrezza, dicessi il contrario sarei falsa“, esordisce la Lucarelli sulla rivista Tu Style. “Ho imparato a coltivare fiducia in me stessa e l’autoironia. Dieci anni fa non sarei riuscita a scrivere questo libro. Oggi è un modo per esorcizzare le mie naturali imperfezioni“, continua ancora la giornalista e volto di Ballando con le stelle nell’intervista. Una riflessione a tutto tondo sulla sua vita e sul suo rapporto con il cibo; anche se preferirebbe mangiare senza ingrassare (come vorremmo tutti, diciamo la verità), negli anni e con la maturità ha imparato ad accettare se stessa senza farne problemi.

“Body shaming”, cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli

Il body shaming, ossia l’atto di deridere una persona solo per il suo fisico, è uno degli atteggiamenti più forti e che imperano nella rete. I social, come ben sappiamo, sono pieni di commenti cattivi che colpiscono anche i personaggi più famosi. “Prima ogni insulto alla mia forma fisica era una coltellata, ora mi sono corazzata. Ma i social sono spesso una gogna pubblica e l’autostima può essere fatta a pezzi. Bisogna imparare a difendersi e riconoscere il proprio valore“, chiosa infine la Lucarelli.