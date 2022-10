Selvaggia Lucarelli, puntuale come un orologio svizzero, piomba su Aurora Ramazzotti che nelle scorse ore, attraverso i suoi profili social, ha reso noto di attendere un maschietto. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, che di recente ha confermato le voci che la volevano incinta, assieme al compagno Goffredo Cerza ha organizzato un gender reveal, con la presenza anche di mamma e papà. Nel corso del party ha appunto informato che tra qualche mese appenderà un fiocco azzurro e non rosa sul portone di casa. E quindi? Cosa ha avuto da obiettare la giurata di Ballando con le Stelle nonché editorialista di Domani? Ha mugugnato su una precedente dichiarazione di Aurora. In particolare Selvaggia ha assicurato che in passato la Ramazzotti ha snobbato l’organizzazioni dei gender reveal., ma che ora pare che abbia cambiato idea.

“Ma vi ricordate quando dicevamo che queste cose giusto nel Sud succedevano?”, il commento pungente della Lucarelli a uno scatto in cui si vedono Goffredo e Aurora. Così la stoccata è stata servita ai due piccioncini. Al di là delle polemicucce, la dolce attesa della giovane influencer e conduttrice procede a gonfie vele. Chi Magazine diretto da Alfonso Signorini ha svelato per primo la notizia della gravidanza di Aurora, innescando un giallo: per quasi un mese la ragazza e il fidanzato Cerza non hanno né confermato né smentito il settimanale. Ci ha pensato Signorini stesso a spiegare come sono andate le cose e a risolvere l’enigma.

Signorini e la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti pubblicata troppo in fretta

Il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip, quando Aurora non aveva ancora confermato di aspettare un figlio, ha comunque assicurato che la ragazza fosse incinta. E perché cotanto riserbo da parte della donna? Perché Chi Magazine svelò la notizia prima che fossero trascorsi i fatidici tre mesi di gestazione. Signorini, a tal riguardo, ha riferito che nel momento in cui decise di pubblicare la news credeva che la gravidanza fosse avviata da più tempo altrimenti non si sarebbe permesso di fare emergere la questione così in fretta. E invece le cose sono andate diversamente. Amen!