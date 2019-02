Selvaggia Lucarelli piomba su Virginia Raffaele: “Scomoda in quel vestito”

Selvaggia Lucarelli ‘piomba’ su Virginia Raffaele e la sua conduzione a Sanremo, lettera aperta alla comica: “In quel vestito lì stai comoda solo tu”

Il Festival di Sanremo 2019 è decollato da un paio di giorni e, come in ogni edizione che si rispetti, non stanno mancando commenti sui conduttori. Quest’anno, a far discutere particolarmente, è Virginia Raffaele. L’imitatrice, per diversi critici, avrebbe la ali tarpate nei panni della presentatrice. Selvaggia Lucarelli è una tra coloro che lo sostiene e poche ore fa ha scritto una lettera aperta su Facebook alla comica. “Virginia è una ragazza talentuosa sul palco e adorabile fuori dal palco”, esordisce la giornalista, “se fossi la sua migliore amica e manager e fidanzato e madre, le direi questo: ‘Virginia, di conduttrici brave, bravine, discrete, che se la cavano ce ne sono a manciate’…”

Virginia Raffaele, Selvaggia senza freni sulla conduttrice del Festival di Sanremo

“Di donne belle che fanno ridere che sanno mettere e togliere maschere e diventare qualcun altro e far ridere e deformare e esasperare personaggi ci sei tu“, prosegue Selvaggia, menzionando Caterina Guzzanti (“ma è appannata“) e Paola Cortellesi (“a un certo punto ha scelto la strada più noiosa“). “Tu hai un talento unico. Senza doppioni. Non ti sentire stretta in quel talento, perché in quel vestito lì stai comoda solo tu”. Il giudice di Ballando con le Stelle spiega poi che capisce che un conto è apparite in scena 10 minuti imitando qualcun’altro, un conto è essere la padrona di casa di Sanremo di cui tutti si ricorderanno. Eppure “il tuo punto di forza non sta nell’istituzionale, sta nella rottura. Perché tu non sei il bel vestito, la scaletta, i buonasera, le gag da musical. Tu sei i nostri, i loro difetti. Sei quello che ci rende ridicoli”.

“Non accettare mai un ruolo in cui sei tu quella che deve annunciare la pubblicità”

“E la tua bellezza non è il tuo valore. È il tuo valore aggiunto. Non ci puntare. Non dobbiamo dire ‘che bella la Raffaele’. Dobbiamo dire ‘è anche bella la Raffaele’. Ce ne dobbiamo ricordare alla fine, quando abbiamo finito di ridere e di spellarci le mani per gli applausi”. Selvaggia infine invita Virginia a pensare al futuro, consigliandola sul da farsi: “E se in futuro avrai dei dubbi su cosa sia giusto per te, pensa questo: non accettare mai un ruolo in cui sei tu quella che deve annunciare la pubblicità. Detto questo, ti si vuole bene lo stesso”.