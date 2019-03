Selvaggia Lucarelli: il pensiero per Corona dopo il ritorno in carcere

Selvaggia Lucarelli: il pensiero per Fabrizio Corona dopo il ritorno in carcere. Non mancano però le frecciatine: “Le profezie di Chi”

La cosa è alquanto risaputa: tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona non corre buon sangue. L’ex re dei paparazzi e la giornalista si sono scontrati più volte in passato, sia mediaticamente, sia nelle aule dei tribunali. Poche ore fa, dopo il ritorno in carcere di Corona, Selvaggia ha detto la sua su quanto accaduto, avendo un atteggiamento agrodolce nei confronti dell’ex marito di Nina Moric. “La galera è il luogo più schifoso del mondo e non mi fa piacere che ci finisca lui, né chiunque altro”, ha scritto sulla sua pagina Facebook, aggiungendo: “Come possa aver voglia di tornarci rimane il mistero più fitto dell’universo”. Queste parole sono giunte dopo un post di altro contenuto, scritto sempre su Facebook e sempre indirizzate a Corona da parte della scrittrice.

Corona, è di nuovo incubo: le parole di Selvaggia Lucarelli

“Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché avevo scritto sul Fatto Quotidiano che continuava a violare le regole dell’affidamento. Perché ho detto da Giletti che fa di tutto per tornare in carcere. Hanno archiviato. Si è opposto all’archiviazione. Quattro giorni fa siamo tornati davanti a un giudice perché per lui avrei scritto delle bugie. Mi sono dovuta difendere di nuovo tramite il mio avvocato. Ecco”, si legge sul profilo social della Lucarelli. Ma non è finita qui. La giornalista ha anche postato tra le sue Stories su Instagram un commento non difficile da interpretale: “Le Profezie di Chi”.

Corona torna in carcere: le prime parole di Nina Moric

Ieri Corona è tornato in carcere dopo essere stato prelevato dai carabinieri nella sua abitazione di Milano. Le motivazioni che hanno ricondotto l’ex re dei paparazzi in prigione sono legate alle violazioni plurime che ha commesso rispetto alle disposizioni imposte dal tribunale di sorveglianza. Nella tarda serata di ieri, anche l’ex moglie Nina Moric, con cui ha ricucito i rapporti nell’ultimo periodo, ha speso via social le prime parole su quanto accaduto al padre di suo figlio.