Nina Moric, arrivano le prime parole dopo l’incarcerazione di Corona

Nina Moric, arrivano le prime parole dopo il ritorno in carcere di Fabrizio Corona

Oggi Fabrizio Corona è stato prelevato dai carabinieri dalla sua abitazione di Milano ed è dovuto tornare in carcere. A distanza di poche ore dall’accaduto sono giunte le prime parole della sua ex moglie Nina Moric, con la quale l’ex re dei paparazzi, negli ultimi mesi, ha ricucito i rapporti per il bene del figlio Carlos. La modella croata ha affidato ad una Stories su Instagram la sua prima reazione pubblica. “Il chiaro di luna sta sanguinando dalla tua anima”. Questo lo stringato commento di Nina, che riprende la strofa della struggente canzone Lazarus, firmata dalla band Porcupine Tree. Un pezzo del brano è inoltre stato posto come tappeto musicale alla Stories.

Nina Moric e quel ‘chiaro di luna’ che fa soffrire

Con ogni probabilità la Moric non starà passando un momento spensierato e felice. Con l’ex marito Corona ha da poco ritrovato una sintonia amichevole e rispettosa per il bene del figlio Carlos. D’altra parte la showgirl, seppur più volte negli ultimi mesi è stata vicina a Fabrizio e lo ha supportato in diverse iniziative, non ha mai mancato di bacchettarlo per alcune sue ‘esagerazioni’. Quelle stesse esagerazioni che oggi hanno fatto decidere al magistrato di sorveglianza Simone Luerti di far tornare in carcere l’ex re dei paparazzi.

Corona: le violazioni alle disposizioni del tribunale e il caso Riccardo Fogli

Per Corona si riaffaccia l’incubo del carcere. L’imprenditore, secondo quanto si apprende dalle carte della magistratura, ha commesso violazioni plurime rispetto alle disposizioni imposte dal tribunale di sorveglianza. Inoltre, sempre stando a quanto emerso dai documenti, sulla decisione del magistrato ha pesato anche la questione legata all’Isola dei Famosi, il cosiddetto caso Riccardo Fogli. In tal vicenda non c’è stata violazione delle disposizioni del tribunale, ma si parla di comportamento “non congruo”. Ricordiamo che Corona, durante una puntata del reality di Canale 5, rivelò a Fogli un presunto tradimento della moglie, facendo scoppiare un caso mediatico molto spinoso.