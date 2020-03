Selvaggia Lucarelli su Paola Caruso: “Mannaggia a chi crea sti mostri”

Selvaggia Lucarelli tuona su Paola Caruso dopo che la showgirl ha postato una foto al parco con il figlio: “Mannaggia a chi crea sti mostri”. L’ex Bonas replica dura: “Conseguenze”

Selvaggia Lucarelli, come nel suo stile, sfodera la sciabola e batte duro su Paola Caruso. A far perdere le staffe alla giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, una foto della showgirl che si è mostrata con il figlio a Parco Sempione pochi giorni fa. “Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli soli… Presto”, ha scritto nel post ‘incriminato’ l’ex Bonas di Avanti un Altro che ha poi specificato di aver rispettato le norme per l’emergenza del coronavirus. Molti utenti, però, hanno comunque criticato la Caruso. Nelle scorse ore è così arrivata la sferzata della Lucarelli che, tra l’altro, pare che non abbia nemmeno risparmiato una frecciatina tra le righe a Barbara d’Urso (è noto che tra le due donne non scorra buon sangue).

https://www.instagram.com/p/B9rV4uAI6us/

“Con un milione di follower, questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa”

“Con un milione di follower, questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri”. Questo il post duro di Selvaggia Lucarelli. Quel “Mannaggia a chi crea sti mostri” a chi sarà rivolto? Non è peccato, visti i precedenti tra la giornalista e Barbara d’Urso, che ci sia una critica velata proprio a quest’ultima. Intanto, è giunta anche la replica di Paola Caruso a Selvaggia: “Prima di postare una foto con mio figlio senza l’autorizzazione informati! Primo: è una foto vecchia. Secondo: leggi bene quello che c’è scritto. Ti assumerai le conseguenze”.

Paola Caruso: vittima e ricerca di visibilità?

Paola Caruso, nell’ultimo periodo, è stata al centro di diverse polemiche. Prima con il padre di suo figlio, poi con l’ex fidanzato Moreno Merlo. Screzi anche con Ivan Gonzalez, ex tronista al quale si avvicinò durante L’Isola dei Famosi spagnola. I fan, sulla showgirl, sono divisi: c’è chi crede che la donna sia solo in cerca di visibilità e chi invece che sia vittima di alcune situazioni spiacevoli, non per sua colpa.