Paola Caruso news sulla situazione con l’ex compagno Francesco Caserta, padre del figlio Michelino

Importanti novità nella vita privata di Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro ha ripreso i contatti con Francesco Caserta, l’ex compagno dal quale ha avuto il figlio Michelino. Che lo scorso due marzo ha festeggiato il suo primo compleanno con un party a tema Baby Shark. È stata la stessa Paola, da tempo opinionista di Barbara d’Urso, ad ammettere che qualcosa si sta smuovendo nella sua famiglia. La Caruso non ha alcuna intenzione di tornare tra le braccia di Caserta ma sogna una famiglia per il suo bambino. Che fisicamente assomiglia molto al padre, come ribadito più volte dalla mamma.

Le ultime dichiarazioni di Paola Caruso sul rapporto con l’ex compagno

“Da Natale io e Francesco ci siamo riavvicinati e lui ha visto per la prima volta suo figlio...Finora mi sono rimboccata le maniche, ma dover crescere Michelino da sola è un sacrificio enorme. La mia vita è cambiata del tutto e non ho più molto tempo per me, ma sono felicissima. Anche se la sera non sono nemmeno in grado di farmi un bagno rilassante e non riesco più ad avere una vita sentimentale, queste rinunce le faccio volentieri. Mio figlio è molto più importante di tutto”, ha dichiarato Paola Caruso al settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 12 marzo. “Devo ringraziare Barbara d’Urso: è una donna che mi ha sempre sostenuto, senza di lei Michele non sarebbe il bambino che è”, ha aggiunto. Per amore del figlio la bella calabrese ha rinunciato a partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo qualche mese fa.

Paola Caruso delusa dall’amore dopo le diatribe con Moreno Merlo

In attesa di nuovi sviluppi nel rapporto con Francesco Caserta, Paola Caruso preferisce non correre troppo nella sua vita privata. La fine della liaison con Moreno Merlo ha turbato parecchio Paoletta. “Ora ho paura di far avvicinare chiunque a me e a mio figlio. Non mi fido più di nessuno. Per il momento Michelino è la mia priorità”, ha assicurato la 35enne.