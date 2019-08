Paola Caruso ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo

Perché Paola Caruso non ha partecipato al Grande Fratello Vip spagnolo

Paola Caruso non ha dubbi: la sua priorità è il figlio Michelino, nato lo scorso marzo. Per questo ha deciso di mettere in stand by la sua carriera e di rifiutare la proposta di partecipare al Gran Hermano Vip, ovvero il Grande Fratello Vip spagnolo. L’ex Bonas di Avanti un altro è infatti conosciuta anche in Spagna per via della sua partecipazione a Supervivientes, l’Isola dei Famosi locale. Un altro reality show avrebbe sicuramente accresciuto la sua popolarità ma la Caruso ha scelto di dedicarsi al figlio che, com’è noto, sta crescendo senza la presenza del padre Francesco Caserta. Le nonne – la madre biologica e quella adottiva di Paola – sono invece lontane, entrambe in Calabria mentre la Caruso abita a Milano.

Paola Caruso dice no alla Spagna: le motivazioni del rifiuto

“Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità”, ha dichiarato Paola Caruso al settimanale Mio. “Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà”, ha aggiunto. Sempre per il bene del bambino, Paola ha deciso di andarci con i piedi di piombo nella sua nuova relazione, quella con l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo.

Paola Caruso sta frequentando il modello Moreno Merlo

“Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”, ha detto Paola Caruso.