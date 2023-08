Selvaggia Lucarelli on fire, avverte su Ballando: “Tolgo il tappo”

Selvaggia Lucarelli è pronta a parlare e a commentare le ultime notizie su Ballando con le Stelle. Non lo farà ora, ma assicura che a settembre dirà la sua sulle varie indiscrezioni trapelate in queste settimane, che riguardano i concorrenti e la giuria. In effetti, come ogni anno, nei mesi estivi escono rumor su rumor riguardanti il cast delle nuove edizioni. E anche quest’anno non mancano gli scoop, a cui darà delle risposte molto presto la storica giurata del talent show di Milly Carlucci.

Con la sua schiettezza, la giornalista si dichiara pronta a togliere “il tappo”. Questo ciò che afferma sulle Stories di Instagram, dove in questi giorni sta aggiornando il pubblico che la segue sul viaggio intrapreso in Colombia con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Tra foto e video, ecco che compare un lungo messaggio dedicato, appunto, allo show di Rai 1.

“Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…”

Così, Lucarelli lascia anche intendere che sarà presente nella giura di Ballando con le Stelle 2023, sebbene Milly Carlucci abbia dichiarato di non avere ancora delle conferme riguardanti i giurati. Sembra proprio che Selvaggia sarà sempre lì, dietro il famoso bancone per dire la sua sui concorrenti e le loro esibizioni. Non solo, sembra avere tutta l’intenzione di commentare le ultime indiscrezioni. Continua, infatti, il suo lungo messaggio rivelando alcuni retroscena:

“Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio”

Ballando con le Stelle: annunciato il primo concorrente

Intanto, è già ufficiale un nome del cast dei concorrenti di Ballando 2023. Ebbene lo show di Milly Carlucci accoglierà Ricky Tognazzi. Ad annunciare la notizia è stata direttamente la conduttrice con il suo team di autori. Dunque, il regista è ufficialmente il primo concorrente di questa edizione e ora non resta che attendere i futuri annunci sugli altri volti che comporranno il cast. A bordo campo, a commentare tutte le esibizioni, ci sarà proprio la moglie di Tognazzi, Simona Izzo, la quale affiancherà Alberto Matano.

Nel frattempo, il nome dello show di Rai 1 in queste settimane è spesso associato a Barbara d’Urso. In queste ore, Dagospia ha fatto sapere che potrebbe esserci un ostacolo per l’ormai storica ex conduttrice Mediaset anche sulla TV pubblica, ovvero Pier Silvio Berlusconi. E pure sul futuro di Barbarella sul piccolo schermo non resta che attendere per scoprire le novità.