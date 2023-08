Ballando con le Stelle: la mannaia di Pier Silvio su Barbara d’Urso

Grandi manovre a Ballando con le Stelle: durante la giornata di Ferragosto Milly Carlucci ha ravvivato un po’ l’interesse attorno al programma di Rai Uno, rivelando il primo concorrente ufficiale: trattasi del regista e attore Ricky Tognazzi. Non solo: annunciato anche l’arrivo nel ruolo di commentatrice a bordo campo di sua moglie, Simona Izzo. Quando si dice prendere due piccioni con una fava (d’altra parte inserire nello show le coppie, solitamente paga perché si creano dinamiche sui generis. Ricordare cosa è successo la scorsa stagione con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli). Dunque la Izzo dovrà andare ad affiancare Alberto Matano.

Dagospia ha aggiunto un ulteriore tassello allo scacchiere del cast: la giuria, nonostante la Carlucci abbia già detto più di una volta che non è stata confermata, dovrebbe invece essere la medesima dello scorso anno. Ricapitolando, a bordo campo Matano e Izzo, dietro al bancone con le palette Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Se tutto ciò fosse confermato, Sonia Bruganelli sarebbe rimasta con il cosiddetto cerino in mano (di recente si è mormorato che abbia fatto carte false per entrare nello show, ma la Carlucci non sarebbe stata entusiasta di tale soluzione).

Capitolo Barbara d’Urso. Da mesi il suo nome viene accostato a quello di Ballando. Milly, di recente, ha chiarito di non aver mai contattato nell’ultimo periodo la conduttrice campana. Ha invece narrato che anni fa la voleva in veste di ‘Ballerina per una notte’, ma alla fine non se ne fece nulla. Ebbene, ora sembra che sia ri-decollata tale idea. Sempre Dagospia però fa sapere che Pier Silvio Berlusconi quasi certamente, laddove la d’Urso chiedesse di andare a fare un’ospitata su Rai Uno, farebbe calare la mannaia, rifilandole un no secco.

Si ricorda che Ballando con le Stelle inizia a ottobre e termina prima della fine del 2023. E si ricorda che la d’Urso, proprio fino al termine dell’anno, è legata a Mediaset da un contratto in esclusiva. Si sa che con i vertici del Biscione c’è stata una tempesta dopo il taglio della sua conduzione a Pomeriggio Cinque. Insomma, ottenere l’ok per andare in pista a Ballando, anche solo per una notte, non sarà affatto facile. Tutto rimandato al 2024.