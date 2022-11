Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore, è stata raggiunta da una serie di attacchi personali e insulti in rete. Una sfilza di odiatori l’ha criticata per aver scelto di non annullare il suo impegno a Ballando con le Stelle nonostante poche ore prima avesse perso la madre. A ciò si aggiunge anche un commento di un suo collega, Clemente Mimum. Non una persona qualunque, bensì un giornalista che ha condotto ben quattro tg nazionali (Tg1, Tg2, Rai Parlamento e il Tg5, di cui è tutt’ora direttore). Mimun, tramite un tweet, ha sottolineato che quado morì sua mamma lo Speciale Tg1 di cui era responsabile non andò in onda. Una stilettata pungente, tutt’altro che velata. A tutto questo la Lucarelli ha replicato tramite un’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera.

“Come sto oggi? Per rispondere devo fare una premessa: i familiari di persone che soffrono di Alzheimer sono in qualche modo preparati. Non che si possa essere mai davvero preparati a perdere qualcuno, ma il momento in cui svanisce l’essenza della persona per quello che è stata, per come tu te la ricordi, è un altro”. Così ha esordito l’editorialista di Domani, aggiungendo che due anni fa sua madre ha “perso la sua anima. Era rimasto il corpo, qualche sorriso, qualche sguardo in cui ci sembrava di scorgere un ricordo, un bagliore”. “Il vero addio – ha raccontato – è stato quando l’ho guardata negli occhi e ho capito che non mi riconosceva più. Ed è stato più doloroso dell’addio al corpo di ieri”.

Capitolo critiche. In queste ore Selvaggia ha dovuto leggere cose indicibili in rete e sui suoi profili social. “Io – ha ragionato – mi aspetto sempre il peggio, ma quando arriva è sempre un po’ peggio e un po’ più sgradevole di quello che mi aspettavo. Di base c’è un enorme corto circuito: siamo così abituati alla strumentalizzazione del dolore trasformato in pochi secondi in rivendicazioni, posizionamenti e fertilizzante per il proprio brand che se uno osa lasciarlo in una stanza, senza esibirlo e sventolarlo, viene additato come cinico”.

Selvaggia Lucarelli risponde a Clemente Mimum

Clemente Mimum ha digitato un tweet assai polemico, ricordando che quando lui si trovò nella medesima situazione della Lucarelli non venne trasmesso lo speciale del Tg1 di cui era responsabile. La giurata di Ballando con le Stelle ha così risposto al ‘cinguettio’ messo nero su bianco dal collega: “Non capisco davvero che ragione ci sia di rivendicare la propria modalità di vivere il dolore. Sei migliore di me? Più sensibile? Più sintonizzato con la sofferenza? Ripeto: ognuno deve essere libero di viverla come desidera”.

Selvaggia ha poi rivendicato la sua scelta di prendere parte alla puntata di Ballando con le Stelle del 19 novembre. In particolare ha evidenziato di non lasciarsi influenzare dalla retorica pubblica, dal giudizio e dal pregiudizio: “Lo rifarei altre cento volte. E quello che è successo non mi ha creato ulteriore sofferenza, ma diffidenza e amarezza. E ancora più consapevolezza di quanto la gente sia cinica e giudicante rispetto ai lutti altrui”.

“Non credo a Enrico Montesano”

Nel corso dell’intervista con il quotidiano di via Solferino si è poi passati a discutere del rumorosissimo caso che ha travolto Enrico Montesano, cacciato da Ballando con le Stelle dopo aver indossato una maglia della Decima Mas. La Lucarelli ha un’idea ben precisa, cioè che l’attore, a differenza di quanto lui sostenga, non abbia messo a casaccio quel tipo di t-shirt.

“Io non giudico quello che ha detto, ma quello che succederà. Non ci si poteva aspettare una crocifissione pubblica, anche perché lui ha negato di avere simpatie per il fascismo e per qualsiasi tipo di regime. Per me ha fatto una cosa molto grave perché sapeva molto bene il significato di quella maglietta, poi non credo sia fascista, ma che si sia fatto un po’ contagiare dai no vax di estrema destra che frequenta nelle chat su Telegram. Diciamolo chiaramente però: io alla sua buona fede non credo. Quello che ha fatto è imperdonabile, ha rischiato anche di far saltare qualche testa, ma non credo che gli si possa negare la possibilità di scusarsi pubblicamente”.

Infine un commento sul suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Lo chef è stato eliminato dal talent show. Proprio per via della sua partecipazione a Ballando, qualcuno, in riferimento al ruolo di Selvaggia di giurata, ha parlato di conflitto di interessi. Così si è pronunciata la Lucarelli sulla vicenda: