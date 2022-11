Puntuale come un orologio svizzero è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli alla notizia della cacciata da Ballando con le Stelle di Enrico Montesano. Propria la giurata ha contribuito a far scoppiare il caso, pubblicando sui social nella mattinata di domenica 13 novembre i contenuti che mostravano l’attore con indosso la maglietta con i simboli della Decima Mas che, come rilevato dall’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), è “nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica”.

Nell’ambiente di Ballando con le Stelle e ai vertici di Rai Uno si sono susseguite ore frenetiche, culminate con una decisione perentoria: cacciare su due piedi l’attore dallo show del sabato sera di Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli, appresa la scelta presa dall’ammiraglia della tv di stato, ha pubblicato un paio di Stories Instagram. In una ha divulgato la nota ufficiale con la quale la Rai ha dato il benservito a Montesano, nell’altra ha ri-condiviso il pensiero sulla vicenda espresso dal giornalista e inviato di “Piazzapulita”, Alessio Lasta.

“Montesano Out, meglio tardi che mai. Già vedo ora le cloache Telegram e le Heather Parisi a stracciarsi le vesti contro il Nuovo Ordine Mondiale, i servi di Soros, Gates e Bildelberg, ecc. Amici, spiace: più semplicemente si è trattato di stupidità del vostro. Ne aveva già dato prova eh. Diciamo che ha voluto riconfermarcelo”. Così Lasta, a cui Selvaggia si è subito prestata a fare da megafono, chiaramente allineata con le idee del collega.

Naturalmente il giornalista di La7 appoggiato dalla Lucarelli ha fatto chiaro riferimento ai trascorsi “no vax” e complottisti di Enrico Montesano. C’è poi un discorso da fare in merito alle scelte iniziali di Milly Carlucci e il suo team di autori (che verrà fatto a breve). Da segnalare inoltre che, per ora, la conduttrice di Sulmona non ha commentato in alcun modo la cacciata da Ballando dell’attore.

Lucarelli: “Nessuna ingenuità, atto volontario”

“Nessuna ingenuità, la maglietta di Montesano è stato un atto volontario”, ha inoltre sostenuto Selvaggia Lucarelli, interpellata da Radio Capital sulla decisione della Rai di espellere Montesano. “Ha scelto in piena consapevolezza – ha aggiunto la giornalista – di presentarsi in una sala prove piena di telecamere con quella maglietta. Se non era una provocazione era una dichiarazione di appartenenza a quel pensiero. Montesano è stato irrispettoso anche nei confronti di chi lavora al programma perché ha rischiato di far saltare altre teste oltre la sua”.

Milly Carlucci si è “scottata”

Da esaminare c’è la decisione di avere Montesano nel cast del talent show di Rai Uno. Possibile che tra decine e decine di vip proprio il comico con idee ‘complottiste’ e ‘no vax’ doveva essere arruolato? Già quando fu ufficializzato il suo nome, il programma fu raggiunto da diverse proteste e lamentele. Mugugni che ora sono tornati a fare capolino in maniera tambureggiante in rete e che, riassumendoli, suonano più o meno così: ve lo siete voluto e quindi ve la siete cercata.

Probabilmente Milly Carlucci pensava di poter gestire la personalità di Montesano e le sue eventuali uscite. Pare che abbia fatto i conti sbagliati stavolta: la patata bollente le è rimasta in mano e si è scottata.

