Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio, il nuovo programma: dettagli

Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli: tutto quel che c’è da sapere sul programma che condurranno in tandem

Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, la strana coppia. A dir la verità nemmeno troppo strana visto che la giornalista, da anni, è una delle firme più note de Il Fatto Quotidiano, giornale di cui la penna torinese Travaglio è direttore. Ora i due si ‘uniscono’ per dare vita a un programma inedito che sarà prodotto da Loft Produzioni (sarà trasmesso sul canale Nove?). Nella fattispecie, come rende noto il comunicato stampa del nuovo progetto, si tratterà di un quiz. I casting per parteciparvi sono già aperti (unico requisito, avere compiuto 18 anni). Per quel che riguarda le candidature bisognerà mandare un video da non più di 30 secondi (raccontando il proprio vissuto in generale) e i propri recapiti alla mail info@loftproduzioni.it.

Travaglio e Lucarelli: le curiosità sul nuovo programma

Ma che tipo di quiz sarà? E il titolo dello show? La trasmissione verterà sull’attualità mentre per quel che riguarda il titolo, al momento, non è ancora trapelato nulla. Stesso discorso per il format, che è tutt’ora mantenuto top secret. Ciò che invece è certo è che da quando sono state aperte le candidature sono arrivate circa un centinaio di domande di partecipazioni. Altra cosa sicura è che il primo ciclo di puntate conterà 5 appuntamenti e sarà disponibile sulla piattaforma Loft Tv. Ulteriore curiosità è che le riprese del programma saranno effettuate a Roma, negli studi di Loft di Porta Metronia, come spiegato da Il Fatto Quotidiano. Ultimissima chicca: il format vedrà per la prima volta Marco Travaglio nella veste del conduttore. Fino ad ora, in tv, si è sempre fatto apprezzare nel ruolo di pungente opinionista.

Selvaggia Lucarelli: quando lo stile è graffiante e acuminata

Travaglio non è certo un novellino del piccolo schermo, così come non lo è Selvaggia Lucarelli, anch’essa spesso ospite dei talk della tv italiana. Non solo: l’influente blogger ha acquisito ulteriore popolarità nel ruolo di giurata di Ballando con le Stelle, show della rete ammiraglia Rai capitanato dalla sempreverde Milly Carlucci. Pure nella giuria ‘danzante’, Selvaggia si è mostrata ‘acuminata’ e ‘graffiante’, come nel suo consueto stile. Non resta che vederla al fianco del direttore Travaglio.