Selvaggia Lucarelli provoca Signorini: il post e le ruggini del passato

Selvaggia Lucarelli provoca Alfonso Signorini: il post e le ruggini del passato tra i due giornalisti

Selvaggia Lucarelli torna a punzecchiare Alfonso Signorini. Stavolta il motivo della provocazione, tutt’altro che velata, è stato dettato dalla scelta del giornalista di dedicarsi la copertina del prossimo numero di Chi, magazine di cui è direttore (in uscita domani 10 giungo 2020). Da domani il settimanale cambierà pelle, dando maggiori approfondimenti alla vita privata delle star del Bel Paese. Inoltre, i canali digitali orbitanti attorno alla rivista si arricchiranno di nuovi contenuti podcast. Alla luce di questo cambio di marcia, Signorini ha deciso di mettersi in copertina, scatenando il sarcasmo dell’implacabile Lucarelli che via social gli ha riservato delle parole pungenti.

Lucarelli contro Signorini: la stoccata

“E dopo Beppe Sala che legge il suo libro, abbiamo Signorini che si mette in copertina sul suo giornale. Aspettiamo che Papa Francesco si autoproclami santo”. Così Selvaggia Lucarelli su Instagram, commentando la copertina di Chi. Non è la prima volta che la giornalista e blogger ha delle opinioni tutt’altro che edificanti per Alfonso. In passato lo aveva definito “opinionista moralista”. Ancora più dura la sua stilettata in merito ai suoi interventi al Grande Fratello Vip 2: “Alfonso Signorini mostra il suo consueto coraggio che sfodera, come sempre, solo con i pesci piccoli: impartisce lezioni di vita ad una che faceva Uomini e donne e che l’unica cosa che ha letto in vita sua è il libretto di istruzioni dell’epilatore elettrico.” Insomma, la ruggine tra le due penne non ha certo preso quota nelle ultime ore ma si protrae da diverso tempo.

Signorini e il GF Vip 5: provinati oltre 40 personaggi famosi

Signorini, nell’intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, oltre a parlare della nuova veste del suo magazine ha spiegato che sta lavorando alacremente al cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality sbarcherà nuovamente in autunno su Canale 5. Signorini ha detto di aver già fatto oltre 40 provini e che tra le persone sentite ci sono anche degli insospettabili. Motivo? A diversi volti noti, dopo aver visto il GF Vip 4, sarebbe venuta l’acquolina in bocca e avrebbero espresso la loro volontà di prendere parte al programma. Di chi si tratta? Su questo tema il conduttore ha preferito tenere la bocca ben cucita. Non resta che attendere…