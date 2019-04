Selvaggia Lucarelli ha litigato col fidanzato dopo i complimenti a Dani Osvaldo

I complimenti a Dani Osvaldo nella prima puntata di Ballando con le Stelle hanno lasciato il segno a casa di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha ammesso in diretta di aver litigato col compagno Lorenzo Biagiarelli, che già lo scorso sabato l’aveva chiamata in diretta. “Per via di quelle parole ho avuto una crisi familiare di sei giorni”, ha confidato la Lucarelli. Che nel corso della seconda puntata, tra il serio e il faceto, ha preferito parlare più con Veera Kinnunen che con l’ex calciatore. Ad ogni modo Selvaggia ha regalato un bel voto all’argentino: del resto la salsa di Veera e Osvaldo ha colpito tutti e la coppia è sicuramente una delle più forti di questa edizione.

Cosa era successo tra Selvaggia Lucarelli e Dani Osvaldo

Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, quando Ivan Zazzaroni ha detto di conoscere da tempo Osvaldo, Selvaggia si è subito intromessa con fare ammiccante:“Tu e Ivan vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?”. L’argentino – tra l’altro ex fidanzato di Benedetta Mazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip – ha replicato con un sorriso al commento della giurata ma la scenetta non è andata giù a Lorenzo Biagiarelli, il compagno della Lucarelli.

Lorenzo Biagiarelli chiama Selvaggia Lucarelli in diretta

“Mi sta vibrando il telefono questo è sicuramente il mio fidanzato che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo”, ha confidato Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. “O forse è mio figlio, non lo so”, ha aggiunto un tantino imbarazzata la giurata.