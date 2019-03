Ballando, Selvaggia flirta con Osvaldo: il fidanzato chiama in diretta

Selvaggia Lucarelli flirta con Osvaldo: imbarazzo a Ballando con le Stelle 2019

Selvaggia Lucarelli non è rimasta immune al fascino di Dani Osvaldo, l’ex calciatore di Roma e Juventus oggi concorrente a Ballando con le Stelle. Lo sportivo si è scatenato in un ballo sensuale con la sua insegnante Veera Kinnunen e ha lasciato subito il segno. Sia nelle telespettatrici a casa e in studio ma soprattutto nella Lucarelli. Durante le votazioni, quando l’altro giurato Ivan Zazzaroni ha ammesso di conoscere da tempo Osvaldo, Selvaggia si è subito intromessa con fare ammiccante: “Tu e Ivan vi conoscete da molti anni, perché io e te non ci conosciamo da molti anni?”. L’argentino – tra l’altro ex fidanzato di Benedetta Mazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip – ha replicato con un sorriso al commento della giurata ma la scenetta non è andata giù a Lorenzo Biagiarelli, il compagno della Lucarelli.

Lorenzo Bigiarelli chiama Selvaggia Lucarelli in diretta

“Mi sta vibrando il telefono questo è sicuramente il mio fidanzato che vuole dirmi qualcosa su Osvaldo”, ha poi ammesso Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. “O forse è mio figlio, non lo so”, ha aggiunto un tantino imbarazzata la giornalista. Nonostante la gelosia di Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia ha regalato a Osvaldo un bel 10.

Dani Osvaldo vola al secondo posto di Ballando 2019

Il sud americano – che dopo il calcio ha cominciato a cantare – ha ottenuto in totale 43 punti. Un ottimo risultato, che lo ha portato dritto dritto ai primi posti della classifica, più precisamente al secondo.