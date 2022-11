Selvaggia Lucarelli: “La mia sedia a Ballando inizia a scricchiolare”

Fin da quando è stata annunciata l’edizione 2022 di Ballando con le stelle si è iniziato a parlare di un possibile abbandono dalla trasmissione d parte di uno dei giudici più amati, e allo stesso tempo odiati, del programma: si diceva infatti che Selvaggia Lucarelli avrebbe lasciato dopo tanti anni la giuria. Rumors e voci che sono poi stati smentiti dai fatti: la temibile Selvaggia è tornata persino più carica del solito e ha già regalato al pubblico molte, anzi moltissime soddisfazioni.

Le indiscrezioni, al tempo, erano spuntate sul magazine Vero, che aveva riportato in maniera generica le intenzioni della giudice di lasciare il programma. Quest’oggi, in ogni caso, la giornalista è tornata a parlare di questa possibilità, anche se in termini molto diversi. Intervistata nel salotto di Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli si è fatta scappare una frase sibilinna che potrebbe nascondere retroscena ancora inediti.

Le frasi di Selvaggia Lucarelli sono arrivate sulla scia del caso Montesano, squalificato dal programma dopo l’ormai arcioto sfoggio di una maglietta simpatizzante per il fascismo durante le prove. Parlando del concorrente, la giornalista ha commentato: “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”.

Selvaggia Lucarelli ha detto tutto con il sorriso stampato sulla faccia. Eppure, conoscendo la sua schiettezza, viene da pensare che dietro un’affermazione simile ci possa essere un fondo di verità. Alberto Matano, in ogni caso, ha minimizzato dicendo “Non mi pare, anche alla luce degli ultimi sviluppi…”.

Davvero è possibile che la produzione della trasmissione di Milly Carlucci stia pensando di lasciare a casa Selvaggia Lucarelli per la prossima edizione? Una risposta a questa domanda almeno per il momento non c’è. Se così fosse, in ogni caso, il format si priverebbe di uno dei personaggi più forti in assoluto, la cui presenza garantisce dinamiche spesso e volentieri clamorose da un punto di vista televisivo.

Tutte le polemiche di Selvaggia Lucarelli a Ballando 2022

La giurata si è resa protagonista nel corso di questa edizione di più di qualche gustoso siparietto. Resterà negli annali lo scontro con Iva Zanicchi, rea di averla apostrofata con un “tr…” in diretta. Ma Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire anche sull’atteggiamento di Giampiero Mughini (con cui di recente ha avuto una querelle legale) e con quello pre-show di Montesano, a cui non ha risparmiato frecciatine sul tema dei vaccini.