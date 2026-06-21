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Isola Dei Famosi

Selvaggia Lucarelli in Oriente per L’Isola dei Famosi col compagno, il gesto dell’ex marito Laerte Pappalardo

Il bel gesto non passato inosservato nei confronti dell'ex moglie Selvaggia Lucarelli da parte di Laerte Pappalardo

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Mirko Vitali21 Giugno 20263 minuti di lettura
Laerte Pappalardo e il gesto per l'ax Selvaggia Lucarelli

Procedono le registrazioni dell’Isola dei Famosi nelle Filippine. Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice del reality, si trova in Estremo Oriente dove rimarrà con il cast del programma e con la troupe per almeno ancora un mese. Ad accompagnarla in questa avventura c’è anche il compagno Lorenzo Biagiarelli. I due, nei ritagli di tempo, si stanno anche occupando di alcuni cani randagi in condizioni critiche, come documentato da loro stessi via social. A tal proposito, un paio di giorni fa, la giornalista ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui si è immortalata con in braccio un piccolo amico a quattro zampe, spiegando che a “presidio” dell’isola in cui si trova ci sono tantissimi cani di ogni taglia. Il post è stato notato anche dal suo ex marito Laerte Pappalardo che si è reso protagonista di un bel gesto.

Isola dei Famosi: il bel gesto di Laerte Pappalardo verso l’ex moglie Selvaggia Lucarelli

Le Filippine mi stanno riabituando all’amore per i cani, piccoli e grandi, che sono ovunque a presidio di questa isola meravigliosa in cui mi trovo”, ha scritto Lucarelli a corredo della foto citata. Sotto al post è spuntato un cuore rosso digitato da Laerte, figlio di Adriano Pappalardo. Un gesto che non è passato inosservato a molti.

Selvaggia e Laerte sono stati sposati fino al 2007. Due anni prima hanno accolto il loro figlio Leon, oggi 21enne. Dopo la fine del matrimonio, i due ex coniugi hanno saputo costruire un bel equilibrio e oggi vanno d’accordissimo. Infatti hanno ottimi rapporti. Mesi fa, Laerte ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, spendendo parole di stima nei confronti dell’ex moglie.

I rapporti attuali tra Selvaggia Lucarelli e l’ex marito

In particolare, il 50enne, alla luce di alcune critiche mosse contro Lucarelli per le sue performance in giuria a Ballando con le Stelle, affermò che l’ex moglie non era per nulla ‘costruita’, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno. Evidenziò poi di conoscerla bene e di ritenerla una persona “fantastica”.

L’uomo confidò anche che dopo la separazione, come spesso avviene, i loro rapporti avevano subito un deterioramento, ma con il tempo sono migliorati a tal punto che oggi escono a volte assieme con i rispettivi partner. “Insomma, siamo una bella famiglia allargata”, aveva concluso Laerte, lasciando trasparire un certo orgoglio. Anche Selvaggia in passato ha parlato dell’ex marito, confermando che per lui continua a provare stima e affetto.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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