Laerte Pappalardo sull’ex Selvaggia Lucarelli: il loro rapporto oggi

La puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 è stata dedicata alla giornata di San Giuseppe. In occasione della festa del papà, la conduttrice Caterina Balivo ha difatti ospitato in studio alcuni figli d’arte. Tra questi c’è stato anche Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano Pappalardo. Dopo aver parlato del suo rapporto con il padre, Laerte si è abbandonato a qualche dichiarazione sulla sua ex Selvaggia Lucarelli spiegando in che rapporti siano oggi e rispondendo ad una sua vecchia affermazione. Scopriamo che cosa ha detto a riguardo.

Laerte Pappalardo su Selvaggia Lucarelli

Oggi come di consueto è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. In occasione della festa del papà, la conduttrice ha voluto parlare di figli d’arte. Tra gli ospiti presenti in studio c’è stato anche Laerte Pappalardo, figlio del cantautore Adriano Pappalardo ed ex marito di Selvaggia Lucarelli. L’attore, dopo aver parlato del rapporto con suo padre, si è abbandonato a delle dichiarazioni proprio in merito al suo legame con la giornalista.

I due hanno avuto un figlio insieme, Leon, ed in un’intervista Selvaggia Lucarelli aveva dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti. Laerte ha commentato proprio le parole della ex, confermando quanto dichiarato ed ammettendo di essersi commosso nel leggerle. L’attore ha rivelato di sentirla ancora e che, anzi, sente più spesso lei che suo figlio. Inoltre ha spiegato come vada d’accordo con il suo compagno Lorenzo Biagiarelli e come anche a Selvaggia piaccia la sua attuale compagna. In sostegno delle parole del suo ospite, Caterina Balivo ha mostrato proprio una foto di tutta la famiglia allargata insieme.

Pappalardo ha poi aggiunto che quando lui e Lucarelli si sono conosciuti erano entrambi molto giovani e che l’importante è imparare dai propri errori, liberarsi ed andare avanti. Adesso, difatti, il loro rapporto è di grande affetto e continuano a frequentarsi nonostante la rottura. In merito alla festa del papà, l’attore ha invece rivelato di non essere stato ancora chiamato da suo figlio Leon per gli auguri.