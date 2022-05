Selvaggia Lucarelli implacabile: perché ha fatto la ramanzina a Ilary Blasi

By

Selvaggia Lucarelli implacabile. La giornalista e opinionista televisiva, nonché volto della giuria di Ballando con le Stelle, nelle scorse ore si è messa a fare le pulci a Ilary Blasi. Motivo? A essere andato di traverso alla firma di Domani un post pubblicato dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi sui suoi profili social. In particolare la Lucarelli ha attaccato la moglie di Francesco Totti dopo aver visto che quest’ultima si è immortalata in treno, con un piede appoggiato al finestrino. “Routine”, la didascalia scelta dalla presentatrice in forza a Mediaset a corredo dell’istantanea. Pronto l’eco sarcastico della giurata di Ballando con le Stelle, che ha fatto scattare una stringata ramanzina.

Insomma, la sempre attenta Lucarelli ha, di fatto, invitato la timoniera del reality dei naufraghi ad assumere un comportamento più educato. Al momento Ilary non ha replicato. Ed è probabile che nemmeno lo farà.

Ilary Balsi e la caduta dallo sgabello a L’Isola dei Famosi

A proposito di Isola dei Famosi, nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì, la capitolina è stata protagonista di una caduta in diretta. Quasi al termine della serata, mentre erano in corso le ultime nomination, è scivolata dallo sgabell, franando a terra.

Attimi di spavento in studio, con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che si sono affrettati a soccorrerla. Fortunatamente il capitombolo non ha provocato danni a “Lady Totti”, che è scoppiata in una fragorosa e impacciata risata dopo la gaffe. Quindi ha tranquillizzato tutti, assicurando di stare bene.

Ilary e Francesco Totti, crisi archiviata

Nei mesi scorsi Francesco Totti e la Blasi sono finiti al centro del gossip del Bel Paese. C’è chi è persino arrivato a sostenere che il matrimonio fosse naufragato. Dopo giorni di sussurri e spifferi, la coppia ha smentito di aver troncato, prendendosela con coloro che avevano messo in circolo le voci circa una rottura avvenuta. Si vociferò addirittura di tradimenti reciproci e di questioni economiche familiari scottanti: tutte indiscrezioni che sono state bollate da Ilary come fake news.