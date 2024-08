Selvaggia Lucarelli, il figlio fa il barista: lei lo visita, “fa effetto!”

È ormai cresciuto il figlio di Selvaggia Lucarelli, nato nel 2005 dal matrimonio con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano Pappalardo. Proprio lo scorso anno, gli ex coniugi si sono riuniti con i rispettivi nuovi compagni per festeggiare il 18esimo compleanno di Leon. La giornalista non è solita esporre molto il 19enne, del quale pubblica sporadicamente qualche scatto sul suo profilo Instagram. Tuttavia, oggi, 8 agosto, ha deciso di fare un’eccezione e raccontare la sua prima visita al posto di lavoro di Leon.

La Lucarelli ha raccontato di aver trascorso un post pranzo particolare, andando a trovare per la prima volta suo figlio nel locale dove lavora come barista. Insieme a lei, anche il compagno Lorenzo Biagiarelli, con il quale Leon ha un bellissimo rapporto. Più di un anno fa, il giovane aveva sorpreso lo chef durante un’intervista a “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone, inviandogli un messaggio in cui esprimeva l’affetto che aveva maturato nei suoi confronti in tutti questi anni trascorsi insieme.

Dunque, come ha reagito Selvaggia nel vedere suo figlio ‘all’opera’? Sia per l’autrice di “Il vaso di pandoro” che per Biagiarelli è stato piuttosto strano essere serviti da Leon, dato che la 50enne ha scherzato sul fatto che, a casa, il figlio non sia esattamente un grande aiuto con le faccende domestiche.

“8 agosto, oggi sono venuta per la prima volta a trovare mio figlio mentre lavora. Ci ha fatto un certo effetto farci servire da lui che a casa non si lava una tazzina”, ha scritto con una faccina sorridente e a corredo di un selfie di lei e il compagno dentro al bar. La giudice di “Ballando con le stelle” ha anche condiviso uno scatto di Biagiarelli nel locale e uno di Leon dietro il bancone, coprendo però il suo viso.

Selvaggia Lucarelli: la lotta legale con l’ex marito Laerte Pappalardo

Dopo una lunga relazione con Max Giusti, Selvaggia Lucarelli è convolata a nozze con il figlio d’arte Laerte Pappalardo il 15 luglio del 2004. Dopo qualche mese, a gennaio del 2005, è nato il loro unico figlio, Leon. Nel 2007, il matrimonio giunge al termine e i due si separano in maniera non esattamente amichevole. Infatti, sono finiti in tribunale, coinvolgendo anche Adriano Pappalardo, il padre di Laerte.

La Lucarelli ha chiarito che la disputa era esclusivamente di natura economica e, a distanza di anni, l’ex coppia sembra aver ritrovato un rapporto sereno. Lo scorso anno, si sono riuniti per celebrare il 18esimo compleanno di Leon, condividendo una foto della “famiglia allargata” su Instagram.