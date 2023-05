Ieri sera, sabato 13 maggio, si è concluso l’Eurovision Song Contest 2023. Tra i 26 paesi finalisti ad avere la meglio, alla fine, è stata la Svezia: il primo posto è andato a Loreen e la sua “Tattoo“. Quarto posto, invece, per Marco Mengoni, che ha stregato tutti con la sua esibizione della canzone vincitrice del Festival di Sanremo “Due vite”. Tra i vari commenti post-finale, uno su tutti ha spiccato particolarmente. Si tratta di quello di Selvaggia Lucarelli, che ne ha approfittato per lanciare una velata bordata al ministro dell’agricoltura italiana, Francesco Lollobrigida.

Ma, facciamo un passo indietro. Il ministro Lollobrigida ha fatto recentemente scalpore per le sue dichiarazioni sul rischio di sostituzione etnica e sulla necessità di tutelare l’etnia italiana. Di cosa si tratta? È una teoria del complotto emersa nel secolo precedente, che sostiene l’esistenza di un disegno segreto e transnazionale volto a minacciare la popolazione bianca del mondo. Insomma, una tesi complottistica che va contro la scienza stessa e dalla quale hanno dovuto prendere le distanze persino la premier Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Dunque, Selvaggia Lucarelli, vedendo chi si è aggiudicata la vittoria dell’Eurovision, non ha voluto lasciarsi scappare l’occasione per tirare un’ironica stoccata a Lollobrigida. La cantante svedese Loreen, infatti, è sì nata a Stoccolma, ma i suoi genitori sono immigrati marrocchini di origine berbera. “Eurovision vinto dalla sostituzione etnica“, ha scritto sul suo profilo Instagram, insieme ad una foto della cantante con la descrizione delle sue origini.

Insomma, quale esempio migliore per rispondere alla, a dir poco, folle teoria del ministro? Con la sua solita schiettezza, la Lucarelli ha espresso senza mezzi termini la sua opinione prendendo un modello perfetto, ovvero la meravigliosa vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2023.

Chi è Loreen, la vincitrice dell’ESC 2023

Loreen, nome d’arte di Lorine Zineb Nora Talhaoui, è nata a Stoccolma il 16 ottobre 1983. La cantante svedese è la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2023, concorso che aveva già vinto nel 2012 con il brano Euphoria. Si tratta, infatti, della prima volta che un’artista si aggiudica la vittoria della competizione per ben due volte. Oltre alla musica, Loreen è anche un’attrice. Ha, infatti, recitato nell’adattamento di Vinterviken, film del 2021 disponibile su Netflix.

Inoltre, è anche una nota attivista politica. Nel 2012, durante la partecipazione in Zerbaigian, condannò le violazioni dei diritti umani nel paese. In aggiunta, è stata ambasciatrice per il comitato svedese per l’Afghanistan, che l’ha portata a visitare il paese nel 2013. Infine, nel 2022 si è esibita al Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l’Ucraina. Per quanto riguarda la vita privata, invece, è fidanzata con il fotografo Charli Ljung.