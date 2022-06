Selvaggia Lucarelli fiume: “The Ferragnez, vi dico perché sono intoccabili”

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Fedez e di Chiara Ferragni. E, ancora una volta, indirizza nei confronti del rapper e dell’influencer parole tese e affilate. Qualche giorno fa la giornalista di Domani aveva criticato il fatto che il cantante milanese avesse diffuso gli audio strazianti della seduta che fece con il suo psicologo subito dopo aver scoperto di essere stato colpito da un tumore al pancreas. Descrisse l’artista come una persona narcisista e troppo preoccupata di apparire continuamente sui social. Fedez ha ribattuto alle critiche in modo altrettanto tagliente (“Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un c******* . Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace’”). Finita qui? No. La Lucarelli è tornata all’attacco.

Su Instagram, rispondendo ad alcuni utenti, la giurata di Ballando con le Stelle ha sostenuto che i The Ferragnez siano ‘intoccabili’ per tre ragioni che ha prontamente elencato. A suo dire Fedez e Chiara Ferragni hanno un tale “peso mediatico” che gli permette di avere “buoni rapporti di convenienza per stampa, tv, politica, business, etc.”. Il secondo motivo, sempre a detta della Lucarelli, è che sulla coppia, proprio per via dell’imponente statura mediatica poc’anzi citata, “c’è totale assenza di analisi critica della loro comunicazione”.

Infine la giornalista ha dichiarato che ogni volta che si muove una critica ai The Ferragnez si viene ricoperti di insulti da parte di fan, “talvolta più o meno istigati dai loro beniamini“. Spazio anche a un affondo diretto sul rapper. Secondo la Lucarelli “non regge il dissenso”. “Ci sarebbe anche altro da dire, ma ho finito lo spazio”, ha concluso. Di seguito la riflessione integrale:

La blogger, in una seconda Story, ha riservato un’altra staffilata a Fedez, raccontando di essersi confrontata con lui in differenti occasioni in privato e aggiungendo, con ironia, di non aver mai pubblicato gli audio delle loro conversazioni.

Per quel che riguarda il dibattito scaturito dall’attacco sferrato all’artista, quello in cui lo ha definito un “narcisista”, l’opinione pubblica si è divisa. Da un lato chi ha trovato gli argomenti della Lucarelli calzanti e puntuali, dall’altro chi l’ha biasimata sostenendo che il cantante non abbia fatto nulla di male nel rendere pubbliche le sue faccende private.

Non è la prima volta che la Lucarelli e Fedez bisticciano sul web. Era già capitato in passato. Ed è probabile che ricapiterà anche in futuro. Sui social, un motivo per cantarsele e suonarsele lo si trova sempre: è la ‘bellezza’ delle piazze virtuali che non si silenziamo mai.