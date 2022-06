Fedez si difende: “Audio psicologo? Non mi piace fare la lotta coi maiali”

Stanno facendo discutere parecchio le storie Instagram in cui Fedez ha postato le sedute con il suo psicologo. Audio in cui il cantante parla della paura di morire e di non essere ricordato dai suoi figli dopo la scoperta del tumore al pancreas. Un gesto che ha scatenato il putiferio: molti hanno accusato il marito di Chiara Ferragni di essere solo e soltanto un narciso patologico.

Le spiegazioni di Fedez in radio

Ospite di Tony Severo, Rosario Pellecchia e Romina Pierdomenico nel programma radiofonico 105 Friends, il giudice di X Factor si è difeso, chiarendo il suo punto di vista:

“Io non avevo idea che avrebbe potuto scatenare un dibattito così grande all’interno della comunità psichiatrica o della psicoterapia. Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5, alle 6″

Fedez ha poi aggiunto:

“Io non avevo mai riascoltato quell’audio, quella mattina me lo sono riascoltato e ho cominciato a piangere come un cretino. Io sto cercando di tenere aperta la finestra della mia malattia per non dimenticare, quella finestra mi aiuta a rivalutare le priorità della mia vita, quindi riascoltando quell’audio per un attimo sono tornato indietro a quando ho scoperto di avere questo tumore”

Il rapper ha precisato che pubblicando quegli audio voleva semplicemente aiutare chi magari come lui sta vivendo lo stesso dramma. Fedez non ha però nascosto altri motivi dietro il suo gesto:

“Un’altra cosa che c’è da dire è che le persone non fanno le cose per un solo motivo, le persone si mobilitano per una serie di motivazioni. Ovvio che in quello che ho fatto c’era anche la voglia di avere una carezza pubblica o di voler esorcizzare il male che ho provato, c’era questo ma c’era anche dell’altro”

La risposta ai giornalisti che l’hanno criticato

Federico Lucia, vero nome di Fedez, ha infine voluto replicare ai tanti giornalisti, tra cui Selvaggia Lucarelli, che l’hanno aspramente criticato per la scelta di rendere pubblici degli audio privati:

“Quindi oggi leggere i giornalisti che mi danno del narcisista come se dicessero che sono un c******* . Ecco, io cito George Bernard Shaw: ‘Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace’”

Gli audio shock di Fedez e lo psicologo

Lo scorso 12 giugno Fedez ha pubblicato degli audio privati e strazianti sul suo profilo Instagram, tra le Stories. Il rapper ha deciso di divulgare parte delle conversazioni avute con lo psicologo che lo segue. Audio emotivamente molto forti, in cui lo si sente piangere disperatamente, in preda alla paura di morire.

Il materiale fa riferimento al momento in cui scoprì di avere un cancro al pancreas. L’artista, prima di divulgare gli audio, ha scritto una breve premessa per contestualizzare i fatti. Non a caso il marito di Chiara Ferragni, dopo essere stato operato con successo, aveva promesso che avrebbe pian piano raccontato il calvario personale vissuto.

Fedez ha inoltre chiarito che chi si trova in una situazione simile a quella che ha affrontato lui è normale che abbia momenti di profondo sconforto e che provi determinate sensazioni. Infine ha cercato di infondere forza, dicendo che nessuno è solo e che ci sono persone in grado di aiutare e fare del bene.