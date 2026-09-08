Selvaggia Lucarelli: “Fedez mi ha denunciata di nuovo, il motivo: caso unico in Italia”

Selvaggia Lucarelli ha rivelato di essere stata denunciata nuovamente da Fedez. L’azione legale del rapper è però stata archiviata dal giudice. Nonostante ciò, l’ex marito di Chiara Ferragni si è opposto alla decisione del magistrato tramite i suoi legali. Ora non resta che capire come si svilupperà la vicenda giudiziaria. A riferire i dettagli dell’accaduto è stata la stessa giornalista, nella sua newsletter “Vale Tutto”. E perché Fedez con i suoi avvocati ha denunciato la scrittrice? Per “abuso della professione“. A questo punto bisogna fare un passo indietro…

Selvaggia Lucarelli denunciata da Fedez per abuso della professione giornalistica

Selvaggia Lucarelli era iscritta all’Ordine dei giornalisti. Nel maggio del 2023, in polemica con l’istituzione, si è cancellata dall’albo. Nel farlo, ha spiegato di non essersi sentita tutelata a dovere dall’ordine. Tornando alle rivelazioni delle scorse ore, l’opinionista del Grande Fratello Vip, nel rendere nota l’azione legale del cantante, ha fatto la seguente premessa densa di ironia: “Avete presente quel rapper che si improvvisa giornalista intervistando giornalisti e politici anche su questioni di politica internazionale e inanellando gaffe su argomenti di cui sa poco, in un italiano spesso stentato? Ecco, Fedez”.

A questo punto Lucarelli ha motivato la sua introduzione, spiegando che Fedez l’ha denunciata “(anche) per abuso della professione giornalistica”. “Credo un caso unico o quasi, in Italia”, ha chiosato. E ancora: “Più che una denuncia, un fotogramma di lui allo specchio”. Tra l’altro, Selvaggia ha sottolineato che la denuncia è stata archiviata, ma che il denunciante, vale a dire il rapper, si è opposto. Quindi? “Ne riparleremo!”

Dal pandoro gate alla denuncia: tra Fedez e Lucarelli sempre scintille

Non è la prima volta che ci sono scintille tra Fedez e Lucarelli. I rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci. Sono precipitati ulteriormente quando la giornalista ha fatto deflagrare il caso del famigerato pandoro gate con un’inchiesta giornalistica. Il lavoro di Selvaggia ha portato molti guai all’influencer cremonese che si è ritrovata a pagare sanzioni milionarie, rischiando anche un processo per truffa aggravata, procedimento da cui è stata prosciolta.

Tra l’altro il pandoro gate ha scombussolato anche gli equilibri familiari tra Fedez e l’allora moglie. A distanza di qualche mese dallo scoppio dello scandalo, si è consumata la separazione. Quando la faccenda è diventata rumorosissima a livello mediatico, il cantante ha criticato Lucarelli per i suoi metodi. Ferragni, invece, non ha mai rivolto dichiarazioni pubbliche alla giornalista.